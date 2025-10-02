中대사관 “극우세력 반중시위 유감…중국인 안전 보장해달라”

주한중국대사관은 중국인 단체관광객의 무비자 입국에 반발해 한국 내 반중 시위가 벌어진 데 대해 우려를 표명하며 “한국 측이 재한 중국인들의 신변 안전과 합법적 권익을 철저히 보장할 것을 엄정히 요청한다”고 밝혔다.
주한 중국대사관은 2일 대변인 명의의 입장문을 내고 “중한 양국이 잇따라 비자 편리화 조치를 내놓은 것은 양측 인적 왕래를 촉진하는 데 유리하고, 상호 이해와 우의를 증진하는 데도 좋으며, 양국 상업 발전에도 도움된다”며 이같이 말했다.
정부는 2017년 3월 중국의 ‘사드(THAAD) 보복’ 조치 이후 중단했던 중국인 단체 관광객의 무비자 입국을 내년 6월 30일까지 한시적으로 허용했다. 이에 따라 지난달 29일부터 중국인 단체 관광객의 무비자 입국이 재개됐다. 같은 날 서울 영등포구에선 윤석열 전 대통령 지지자가 중심이 된 ‘민초결사대’가 반대 시위를 열었다. 소셜네트워크서비스(SNS)에는 ‘중국인 무비자 관광객에게 칼부림을 하겠다’는 취지의 글이 올라와 경찰이 수사에 나섰다.
대사관은 무비자 입국 정책에 대해 “작년 11월부터 시작한 중국측의 대한국 무비자 정책 시행에 대한 긍정적인 호응”이라며 “한국 측의 통계와 언론 보도에 따르면 최근 며칠 동안 한국을 찾은 중국 관광객과 서울 명동 등 지역 상가 매출액이 눈에 띄게 늘었다. 한국 중앙 및 지방정부, 관광업계, 주류 언론사 모두 이에 대해 환영의 뜻을 표했으며, 한국 국민들도 친절과 열정을 보였다”고 했다.
이어 “이와 동시에 유감스럽게도 한국의 개별 정치인이 허위 정보를 퍼뜨리고, 일부 극우 단체가 중국 관광객이 모이는 서울 명동, 대림동 등에서 반중 시위를 종종 벌이는 것을 주목했다”며 “중한 양측은 모두 이에 대해 분명히 반대한다”고 했다.
대사관은 “한국 일부 극우 세력이 3일 서울 도심에서 반중 시위를 계획하고 있다”며 “이들은 중국 국민이 국경절과 추석을 보내고, 한국 국민이 개천절과 추석을 보내는 경사스러운 시기를 선택해 이렇게 하기로 한 것은 불순한 의도를 가지며, 민심을 결코 얻을 수가 없다”고 지적했다.
또한 중국 관광객들에게 “한국에 있거나 한국 방문 예정할 중국 관광객들에게 높은 경각심을 가지고 신변 안전에 유의해달라”고 당부했다.
대사관은 “최근에 한국 정부 고위층과 각계의 식견 있는 분들은 소수 세력의 반중 언행이 한국의 국가 이미지와 이익을 훼손한다고 명확히 지적하며, 엄정하게 대응하는 것을 요구했다”며 “저희는 중한 양국 각계의 공동 노력을 통해 중한 전략적 협력 동반자 관계가 반드시 긍정적으로 발전해 나갈 것이며 소수 정치 세력의 도모는 결코 성공하지 못할 것이라 확신한다”고 말했다.
이재명 대통령은 이날 ‘혐중 시위’를 거론하며 “해외관광객의 안전을 위협하는 선동 행위를 철저히 단속하고, 인종 차별적 혐오를 근절하기 위한 특단의 대책을 서둘러 마련해달라”고 지시했다.
댓글 0