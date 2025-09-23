국힘 “롯데카드 최대주주 MBK 김병주, 국감 증인 부를 것”

국민의힘 소속 국회 정무위원회 위원들이 롯데카드 해킹 사태와 관련해 롯데카드 최대주주인 MBK파트너스 김병주 회장을 국정감사 증인으로 채택할 예정이라고 23일 밝혔다. 피해구제 대책이 미흡할 경우 더불어민주당과 협의해 MBK에 대한 청문회도 추진한다는 방침이다.
정무위 소속 국민의힘 의원들은 이날 국회에서 롯데카드 개인정보 유출 사태 관련 간담회를 열고 피해자 보호 방안 및 재발 방지 대책을 논의했다.
정무위원장인 윤한홍 의원은 “롯데카드 해킹 사고의 경우 개인 신용정보 유출이 300만 명 가까이 된다”며 “개인의 카드번호뿐만 아니라 CVC 번호까지 중요한 개인정보가 다 해킹됐다. 개인의 신용정보뿐만 아니라 국민들의 재산까지 해킹이 되고 있는 상태”라고 지적했다.
이어 “롯데카드가 숨긴 것은 없는지, 보완 대책은 소홀한 게 없었는지 등을 확인해야겠다는 측면에서 롯데카드 대주주 MBK 김병주 회장의 출석을 요청했다”며 “기업의 자율성을 존중하고 기업들이 자율적으로 국민에게 입힌 피해를 보상할 수 있는 방안을 같이 의논하기 위해 참석을 요청했는데 김 회장은 역시나 오늘도 참석하지 않았다”고 말했다.
그러면서 “오늘 간담회를 보면서 미흡한 점이 있으면 이어지는 국정감사에서 반드시 김 회장이 출석할 수 있도록 조치하겠다”며 “MBK가 롯데카드 인수 이후 보완 관리를 소홀히 했다는 지적이 나와서 그런 부분들에 대해 이야기를 들어야겠다”고 했다.
윤 의원은 정부의 책임도 함께 따져야 한다고 지적했다. 그는 “정부에서는 과연 이런 해킹 사고에 대해 아무런 책임이 없는지, 지금 정부의 보완 시스템이나 조직 체계는 문제가 없는지 이야기를 들어야 할 것 같다”며 “SK로부터 시작된 해킹이 점차 확대되고 있다는 점에서 심각하게 생각하고 토론에 임해달라”고 말했다.
강민국 의원은 “이번 해킹 사건은 국민의 민감하고 중요한 개인정보를 다루는 금융사가 단기 수익에만 몰두해 정보보호의 필요성을 간과한 나머지 발생한 인재”라며 “현재까지 확인된 피해만 297만인데 이 중 28만은 CVC 번호 등 결제 핵심 정보까지 유출돼 부정사용 위험에 고스란히 노출됐다”고 비판했다.
이어 “대형 사고 뒤에 홈플러스 사태 주범인 사모펀드 MBK가 또 있었다. ‘또 MBK가’를 줄여서 ‘또비케이’”라며 “곧 있을 국정감사에서 첫째 주에 공정위원회와 개인정보보호위원회를 함께 할 생각이다. MBK 김병주 회장을 증인으로 채택할 예정”이라고 밝혔다.
강 의원은 “국정감사를 통해 피해구제 대책을 듣고 국감이 끝나는 기간 동안 어떠한 피해 대책을 마련하는지 지켜볼 것”이라며 “그것이 미흡하다면 민주당과 협의해 11월에 MBK만 단독으로 청문회도 개최할 생각”이라고 강조했다.
롯데카드 조좌진 대표는 “무엇보다도 이번 롯데카드 개인정보 유출 사태로 인해 불편을 끼쳐드린 국민 여러분께 진심으로 사과의 말씀을 올린다”며 “오늘 간담회를 통해서 사고 경위나 정보 유출 내역, 소비자들을 보호하기 위한 대응 방안, 향후 재발 방지 대책 등 좀 더 구체적인 내용들을 말씀드리겠다”고 말했다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0