추미애 ‘尹오빠‘ 발언에…野 “귀를 의심케 하는 저급한 막말”

국민의힘은 추미애 국회법제사법위원장의 ‘윤석열 오빠’ 발언에 대해 “귀를 의심케 하는 저급한 막말”이라고 비판했다.
국민의힘 최은석 원내수석대변인은 22일 논평을 통해 “법사위원장의 책무는 여야 충돌을 조정하고 의사진행을 공정하게 관리하는 데 있는데, 추 위원장은 회의장을 선동의 무대로 전락시켰고, 전직 대통령을 희화화하며 특정 의원의 개인적 인연까지 조롱거리로 삼았다”고 지적했다.
■ 野 “‘개딸 정치’ 환호 얻으려는 막말 무대”
그는 “추 위원장이 공식 회의장에서 내뱉은 이 한마디는 귀를 의심케 하는 저급한 막말이자, 국민 앞에서 국회의 체면을 바닥에 내던진 추태였다”며 “6선 의원이자 법사위원장이 국회라는 신성한 민의의 전당에서 이런 언사를 쏟아냈다는 사실은 스스로 위원장으로서의 자격을 포기했음을 만천하에 드러낸 것”이라고 했다.
그러면서 “추 위원장은 그 무거운 책임을 망각한 채, 막말로 국회의 권위를 짓밟았다”며 “이는 단순한 실수가 아니라 국민을 모독한 중대한 일탈이다. 국회는 민생을 위한 정책과 제도가 논의되는 곳이지, ‘개딸 정치’에 환호를 얻기 위한 막말 무대가 아니다”고 분노했다.
■ “여기서 尹 얘기가 왜 나와” 국회 고성
앞서 추 위원장은 이날 국회 법제사법위원회에서 국민의힘 의원들이 민주당을 겨냥한 유인물을 노트북에서 떼어 내지 않자 퇴장을 명령했다.
국민의힘이 이를 거부하며 여야간 고성이 터져 나왔고, 이 과정에서 추 위원장은 나경원 의원을 향해 “이렇게 하시는 것이 윤석열 오빠에게 무슨 도움이 되냐”고 비꼬았다.
나 의원은 서울대 법대 82학번으로 윤석열 전 대통령의 3년 후배다.
나 의원은 “여기서 윤석열 얘기가 왜 나오냐”며 강하게 항의했다.
