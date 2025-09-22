李대통령 방미길에 김혜경 여사 동행…동포 간담회 등 소화할 듯

취임 후 처음으로 유엔총회에 참석하는 이재명 대통령의 방미길에 부인 김혜경 여사가 동행했다. 김 여사는 이 대통령과 함께 미국 뉴욕 한인사회 동포 간담회 등의 일정을 소화할 전망이다.
이 대통령과 김 여사는 22일 오전 경기 성남 서울공항에서 미국 뉴욕으로 출국했다. 강훈식 대통령비서실장, 더불어민주당 지도부 등은 현장에서 출국하는 이 대통령 부부를 배웅했다.
전용기로 향하는 과정에서 김 여사는 강 실장과 서로 가운데에서 걸을 수 있도록 자리를 양보했다.
김 여사와 강 실장이 서로 팔을 잡으며 자리를 양보하자 뒤쪽에서 걷던 민주당 김병기 원내대표, 조승래 사무총장 등은 웃음을 터뜨렸다.
김 여사는 22일(현지 시간) 오후 6시 이 대통령과 함께 동포 간담회 등의 일정을 소화할 것으로 예상된다.
일정을 마치면 김 여사는 이 대통령과 함께 25일 오후 4시 뉴욕 공항에서 다시 전용기에 올라 우리 시간으로 26일 오후 8시 30분 귀국할 예정이다.
