청년 창업가들 만난 李대통령 “실패해도 재도전 가능한 환경 만들것”

이재명 대통령이 17일 청년 창업가들을 만나 “우리 사회는 실패에 대해 너무 가혹한 것 같다”며 “우리도 재도전이 가능한, 실패해도 다시 일어설 수 있는 환경을 만들어야 한다”고 강조했다.
이 대통령은 이날 경기 성남 창업기업 지원 공간 ‘판교 스타트업 스퀘어’에서 청년 창업자들과의 토크 콘서트에서 “청년의 용기와 도전을 통해서 새로운 시장, 새로운 가능성, 새로운 기술을 확보하지 않으면 우리가 세계 경쟁에서 이겨나가기 어려운 시대가 됐다”며 이같이 밝혔다.
이 대통령은 “제 경험으로는 똑같은 역량을 가진 사람이라면, 똑같은 의지와 용기 가진 사람이라면, 실패한 사람이 성공할 가능성이 훨씬 많다”고 했다.
그러면서 “정부에서 조성한 ‘재도전펀드’ 1조 원도 조금 적어보인다”면서 “다시 재도전하는 사람들, 실패해도 다시 일어나는 사람이 더 우대받진 못하더라도 첫 도전과 차별받지 않도록 노력해보겠다”고 강조했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0