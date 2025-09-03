국힘 “최교진 부적합 모든 수단 동원해 알릴 것…지명 철회해야”

국민의힘은 3일 최교진 부총리 겸 교육부 장관 후보자에 대한 이재명 대통령의 지명 철회를 재차 촉구했다.
국회 교육위원회 야당 간사 조정훈 국민의힘 의원은 이날 오전 국회에서 기자회견을 연 뒤 기자들과 만나 “이렇게 편향적이고 여학생에게 손찌검하는 후보가 교육 수장이 돼선 안 된다”며 “더불어민주당이 그런 여론에도 불구하고 강행하면 모든 수단을 동원해서 최 후보자가 교육부 장관으로서 적합하지 않다는 것을 국회 안팎에서 알리겠다”고 말했다.
조 의원은 또 “정치는 국민을 우습게 아는 순간 무너진다”며 “자신들의 결정을 무조건 지지해 줄 거라고 믿는다면 (정부 여당) 지지율이 고꾸라질 것”이라고 강조했다.
이어 전날 조은석 특검이 같은 당 추경호 의원 사무실을 비롯해 국민의힘 원내대표실 및 원내행정국 압수수색을 시도한 것을 향해 “우연의 일치치고는 너무 공교롭다”며 “온 국민이 관심을 갖고 아이들과 교육 현장을 어떻게 끌고 갈지 준비하고 있던 상황에서 사상 초유의 (국회) 본청 압수수색이라는 일을 저질렀다. 더 큰 뉴스를 만들어 인사청문회 물타기를 했다는 것에 대해 국민들도 공감할 것”이라고 비판했다.
교사 출신인 정성국 국민의힘 의원은 “최 후보자가 교육감 시절에 했던 말과 표현은 사과로 끝내기에는 너무나 편향되고 고착돼 있다”며 “최 후보자의 지명 철회를 강하게 요구한다”고 말했다.
같은 당 김민전 의원도 “최 후보자는 법을 지키는 것에 대해 아무런 생각이 없는 사람처럼 보인다”며 “그에 의하면 반공이 없어야 통일이 돼야 한다는 것이고, 그가 원하는 통일은 공산주의 국가로 가자는 것”이라고 꼬집었다.
댓글 0