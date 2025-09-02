양복 입은 김정은, 베이징 도착…다자외교 무대 전면에

북한 김정은 국무위원장이 탄 열차가 2일 오후 4시(현지 시간) 중국 베이징역에 도착했다. 김 위원장이 중국을 방문한 것은 2019년 1월 이후 6년 8개월 만이다. 김 위원장은 3일 열리는 중국 전승절 80주년 기념 행사에 참석해 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 한 자리에 모일 것으로 보인다.
이날 오후 4시경(한국 시간 오후 5시) 김 위원장 일행이 탑승한 전용열차 ‘태양호’가 베이징역에 진입했다. 열차에는 인공기와 휘장이 달려 있었고, 이미 알려진 태양호와 외관이 일치했다. 김 위원장은 양복 차림에 붉은색 넥타이를 맸다.
비슷한 시간 베이징 북한 대사관 주변에서는 공안 인력이 기자들을 철수시키는 모습도 포착됐다. 또 주변 차량을 통제하는 등 삼엄한 분위기로 알려졌다. 베이징역 주변 역시 경계가 강화되며 삼엄한 분위기로 변했다.
김 위원장의 공식 숙소는 중국 정부의 공식 영빈관인 댜오위타이(釣魚臺 조어대)로 알러졌다.
앞서 김 위원장은 오는 3일 베이징에서 열리는 ‘중국인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승리(전승절) 80주년’ 기념 행사에 참석하기 위해 지난 1일 평양에서 출발했다. 푸틴 대통령도 톈진 상하이협력기구(SCO) 정상회의에 참석차 먼저 중국에 도착했다. 북중러 3국 정상이 한 자리에 모이는 것은 탈냉전 이후 처음이다. 특히 김 위원장은 집권 이후 처음으로 다자 외교 무대에 데뷔하게 된다. 로이터는 북한 지도자가 대규모 국제 다자 행사에 모습을 드러내는 것은 1959년 이후 처음이라고 전했다.
다만, 우리 정보당국은 시 주석, 푸틴 대통령, 김 위원장이 3자 정상회담을 가질 가능성은 낮게 보고있다.
