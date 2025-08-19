조국 된장찌개 포스팅에…野 “고급 한우집서 서민 코스프레”

조국혁신당 조국 전 대표가 8·15 광복절 특별사면으로 출소한 당일 소셜네트워크서비스(SNS)에 “가족 식사”라며 게시한 된장찌개 영상을 두고 논란이 일고 있다. 해당 식당이 서울의 한 고급 한우 전문점으로 추정되면서 야권에서는 ‘위선’이라는 지적이 이어졌다.
국민의힘 박정훈 의원은 18일 페이스북을 통해 “조 전 대표가 된장찌개 사진을 페이스북에 올렸다가 비싼 고깃집에서 찍은 것으로 밝혀져 논란이다. 문제는 왜 비싼 소고기를 먹고 된장찌개 사진을 올렸냐는 것”이라고 비판했다.
박 의원은 “검소하게 된장찌개 먹는 사람으로 ‘서민 코스프레’하면 정치적으로 이득이 된다고 판단한 것인가”라며 “감옥을 다녀와도 전혀 교화가 안 되는 모양”이라고 비난했다. 그러면서 “정말 구제 불능이다. 언감생심 서울시장이라니”라고 덧붙였다. 조 전 대표는 내년 지방선거 또는 국회의원 보궐선거 출마를 공식화한 상황이다.
개혁신당 주이삭 최고위원은 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 “숯불 한우 다 먹고 후식 된장말이 밥을 SNS에 올리기 위해 가족을 조용히 시키고 된장찌개를 촬영해 올린 이가 그 유명한 ‘조국의 적은 조국’의 주인공”이라고 꼬집었다.
같은 당 천하람 원내대표도 SBS라디오 ‘김태현의 정치쇼’와의 인터뷰에서 “참 사람 본성이 잘 안 변하신다”라고 지적했다.
앞서 15일 저녁 조 전 대표는 페이스북에 찌개가 끓고 있는 모습이 담긴 7초 분량의 영상과 함께 “가족 식사”라고 올렸다. 그는 옥중 출간한 저서에서 출소 후 가장 하고 싶은 일로 ‘가족과의 식사’를 꼽은 바 있다.
해당 식당이 글로벌 미식 평가 기관 ‘미쉐린 가이드’에 선정된 한우 전문점으로 추정되면서 여권을 중심으로 비판이 제기됐다.
논란이 확산하자 조 전 대표는 18일 유튜브 채널 ‘김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장’과의 인터뷰를 통해 “그 안(교도소)에서 고기를 먹고 싶었는데 먹기가 쉽지 않았다. 삶은 달걀도 못 먹었다. (출소) 첫날 사위가 고깃집을 예약해서 고기를 많이 사주더라”며 “(영상에 등장한 곳이) 고깃집인데 고기 먹고 된장찌개 먹고 그랬다”고 설명했다.
조국혁신당 김선민 대표 권한대행도 같은 날 CPBC라디오 ‘김준일의 뉴스공감’에서 “(조 전 대표가 페이스북에서) 가족 식사한다고 그랬지, 된장찌개만 먹었다고는 안 했다”고 해명했다. 김 대행은 “조 전 대표가 워낙 고기를 좋아해서 첫 식사로 가족과 함께 고깃집에 갔다고 들었다”고 전했다.
혁신당은 19일 조 전 대표가 전날 복당 신청 절차를 밟았다고 밝혔다. 혁신당은 이날 오전 공지를 내고 “조 전 대표는 전날 일과 시간 후에 혁신당 중앙당에 복당 원서를 접수했다”며 “중앙당 당원자격심사위원회는 신속히 관련 절차를 진행할 예정”이라고 했다.
조 전 대표는 지난해 자녀 입시 비리와 청와대 감찰 무마 혐의 등으로 대법원에서 유죄가 확정되면서 피선거권이 제한되자 탈당한 바 있다.
혁신당 신장식 원내수석부대표는 이날 오전 국회에서 열린 의원총회를 마친 후 기자들과 만나 “이번 주에 당원자격심사위가 개최될 예정”이라고 말했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
