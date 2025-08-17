김병기 “독립기념관장 ‘광복은 연합국 선물’ 헛소리, 파면해야”

김병기 더불어민주당 원내대표는 16일 페이스북에 윤석열 전 대통령이 임명한 김형석 독립기념관장에 대해 ‘정부는 즉각 파면하라’고 요구했다.
김 대표는 “헛소리를 아무렇지도 않게 지껄이는 자가 독립기념관장이라니 전 세계가 비웃을 일”이라며 “정부는 이 자를 즉시 파면하라”고 주장했다.
그는 “지난해 윤석열이 지명한 김형석이 한 일은 독립운동 부정이 전부”라며 “작년 광복절에는 개관 후 첫 독립기념관 경축식을 취소했고 올해는 경축사에서 항일 독립 투쟁을 비하했다”고 지적했다.
이어 “독립운동을 부정하는 매국을 방치한다면 누란의 위기 때 국민께 어떻게 국가를 위한 희생을 요구하며 누가 헌신하겠는가”라고 했다.
김형석 관장은 15일 광복 80주년 경축식 기념사에서 “우리나라의 광복을 세계사적 관점에서 보면, 제2차 세계대전에서 연합국의 승리로 얻은 선물”이라고 말했다.
김 관장은 “이런 시각에서 해방 이후 우리 사회에서 지식인들의 필독서이던 함석헌의 ‘뜻으로 본 한국 역사’에는 ‘해방은 하늘이 준 떡’이라고 설명한다”며 “그러나 이 같은 해석은 ‘항일 독립전쟁 승리로 광복을 쟁취했다’라는 민족사적 시각과는 다르다”고 밝혔다.
김 관장은 이어 “우리 민족은 세계가 주목하는 3.1운동으로 ‘자주 독립국’임을 선언하고, 이를 계기로 우리의 독립운동은 국내외에서 다양하게 전개됐다”며 “중국 상하이에 세워진 임시정부는 독립을 위한 외교활동과 일제에 맞선 무장 항쟁을 병행해 국제적인 여론을 환기했다”고 부연했다.
그는 또 “1932년 4월 29일 24살의 청년 윤봉길은 상하이 훙커우 공원에서 열린 일본 천장절 및 전승 기념식장에 폭탄을 투척해 국제사회에 큰 충격을 줬다”며 “그가 의거 직전에 ‘두 아들에게 남긴 유서’에는 ‘너희들은 아비 없음을 슬퍼하지 말고 열심히 공부해 에디슨 같은 발명가가 돼라’라고 적혀 있다”고 소개했다.
이어 “윤봉길이 조국 독립을 위해 자기 목숨을 희생하면서도 두 아들은 과학자가 되기를 소망했던 것처럼 역사의 이면에는 다양성이 존재한다”며 “역사를 이해하는 데는 다양한 해석이 존재하지만, 그 다름이 국민을 분열시키는 정쟁의 도구가 되어서는 안 되며, 이제는 역사 전쟁을 끝내야 한다”고 강조했다.
김 관장은 여권 일각에서 이번 축사에 대한 비난 여론이 일자 반박 보도자료를 냈다.
김 관장은 “‘해방은 하늘이 준 떡’이라는 함석헌의 해석이 ‘항일 독립전쟁의 승리로 광복을 쟁취했다’라는 민족사적 시각과 다른 것이라고 지적하면서, 3.1운동과 임시정부의 독립투쟁을 (축사를 통해) 구체적으로 밝혔다”며 “그런데 일부 언론에서는 뒷부분은 모두 빼버린 채 ‘연합국의 승리로 광복이 됐다’는 인용 부분만 발췌해서 내용을 왜곡 보도했다”고 반박했다.
그는 윤봉길 의사의 유언에 대해서는 “‘24살의 젊은 청년 윤봉길이 조국 독립을 위해 자기 목숨을 희생하면서도 두 아들은 과학자가 되길 소망했다’라고 소개해, 윤 의사의 독립 정신과 더불어 휴머니즘을 강조한 것”이라며 “윤 의사의 유언을 폄훼한 적이 없다”고 말했다.
