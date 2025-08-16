법무부 “尹 실명 위기, 사실과 다르다” 반박

법무부는 윤석열 전 대통령이 안질환으로 실명 위기에 처했다는 주장과 관련해 “사실과 다르다”며 “건강 상태가 매우 안 좋다고 보기는 어렵다”고 반박했다.
법무부는 16일 언론 공지를 통해 “최근 ‘윤 전 대통령 실명 위험 상태인데…수갑 채우고 진료받았다’는 보도와 관련해 일부 사실과 다른 부분을 설명드린다”며 이같이 밝혔다. 법무부는 “서울구치소는 윤 전 대통령 입소 후 신입자 건강검진을 실시해 건강상태를 확인했고 건강권 보장을 위해 적정한 의료 처우를 제공하고 있다”며 “특히 안과 질환과 관련해 한림대성심병원에서 두 차례 외부 진료를 허용하는 등 수용자에게 허용되는 범위에서 필요한 의료처우를 모두 제공하고 있다”고 설명했다.
윤 전 대통령 측은 안질환 관련 시술을 수개월째 받지 못해 윤 전 대통령이 ‘실명 위기’ 진단을 받았다고 주장해왔다. 하지만 법무부는 “일부 주장과 같이 안질환 포함 건강 상태가 매우 안 좋다고 보기는 어렵다”며 “필요한 시술을 받지 못해 실명 위기라는 주장도 사실과 다르다”고 했다. 윤 전 대통령은 13, 14일 안과 진료를 받는 동안 수갑을 차고 있던 것으로 전해졌다. 법무부는 “외부 진료를 위해 출정시 수용자에게 수갑 등 조치를 취하는 것은 관계법령 등에 규정된 통상의 조치”라고 말했다.
