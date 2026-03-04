본문으로 바로가기
사회
국방부, ‘비상계엄 연루 의혹’ 강동길 해군참모총장 중징계
동아일보
입력
2026-03-04 10:05
2026년 3월 4일 10시 05분
조혜선 기자
강동길 해군참모총장. 뉴스1
국방부가 4일 강동길 해군참모총장(대장)에게 중징계를 내렸다.
국방부는 이날 문자 공지를 통해 “국방부는 12·3 불법 비상계엄과 관련해 해군참모총장에 대해 성실의무위반으로 중징계 처분했다”고 밝혔다. 국방부는 비상계엄 당시 합참 군사지원본부장(중장)이었던 강 총장이 계엄사령부 구성을 지원해달라는 요청을 받고 담당 과장에게 지원을 지시한 혐의를 문제 삼은 것으로 전해졌다.
강 총장은 이재명 정부 출범 후인 지난해 9월 대장 인사 때 진급과 동시에 해군참모총장으로 임명됐다. 하지만 국방부는 ‘12·3 비상계엄’ 관련 의혹이 확인됐다면서 지난달 13일 강 총장을 직무에서 배제했다.
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
© dongA.com All rights reserved.
많이 본
댓글 순
1
배우 이상아 애견카페에 경찰 출동…“법 개정에 예견된 일”
2
세계 최초 이란 ‘드론 항모’, 알고보니 한국산?
3
“혁명수비대 업은 강경파” vs “빈살만식 개혁 가능”…하메네이 차남 엇갈린 평가
4
병걸리자 부모가 산에 버린 딸, ‘연 500억 매출’ 오너 됐다
5
“나는 절대 안 먹는다”…심장 전문의가 끊은 음식 3가지
6
UAE 배치 ‘천궁-2’, 실전 첫 투입… 이란 미사일 요격
7
달걀, 조리법 따라 영양 달라진다…가장 건강하게 먹는 방법은?
8
“헤즈볼라 궤멸 기회”… 중동 확전에 뒤에서 웃는 이스라엘
9
10억 투자하면 영주권… 2027년까지 연장
10
“장동혁 서문시장 동선 따라 걸은 한동훈…‘압도한다’ 보여주려”[정치를 부탁해]
1
“정파적 우편향 사상, 신앙과 연결도 신자 가스라이팅도 안돼”
2
“혁명수비대 업은 강경파” vs “빈살만식 개혁 가능”…하메네이 차남 엇갈린 평가
3
韓증시 아직 못믿나…중동전 터지자 외국인 5조원 ‘썰물’
4
“한국 교회 큰 위기…설교 강단서 복음의 본질 회복해야”
5
‘암살자’ B-2 이어 ‘죽음의 백조’ B-1B 떴다…美 “이란 미사일시설 초토화”
6
한동훈 “나를 탄핵의 바다 건너는 배로 써달라…출마는 부수적 문제”
7
‘尹 훈장’ 거부한 교장…3년만에 李대통령 훈장 받고 “감사”
8
‘공천헌금’ 의혹 강선우·김경 동시 구속…“증거 인멸 염려”
9
李 “檢 수사·기소권으로 증거조작…강도·살인보다 나쁜 짓”
10
전쟁 터지자 ‘매도 폭탄’, 코스피 5900선 붕괴…매도 사이드카 발동
