국방부, 美 ‘일본해’ 표기 논란에 “미국 측과 긴밀히 협의하겠다”

미군 당국이 지난 2월 동해상에서 실시한 한미일 훈련과 관련해 훈련 장소를 ‘일본해’(Sea of Japan)라고 표기했다. (미 인도태평양사령부 홈페이지)

미군 당국이 앞으로 동해를 ‘일본해’(Sea of Japan)로 통일해 표기하겠단 입장을 밝혔다는 일부 언론보도와 관련해 우리 국방부는 “미국 측과 ‘훈련 해역’ 표기에 관해 긴밀히 협의해가겠다”는 입장을 내놨다.전하규 국방부 대변인은 17일 정례브리핑에서 “국방부는 고도화되는 북한의 핵·미사일 위협에 대응하기 위해 한미일 3자 훈련을 확대해가고 있다. 이런 과정에서 다양한 계기에 ‘동해’ 표기에 관한 우리 정부 입장을 미국 측에 전달해왔다”며 이같이 말했다.미군 당국은 지난 2월22일 한미일 3국 전력이 동해 공해상에서 실시한 미사일 방어 훈련을 실시했을 당시 훈련 해역을 ‘동해’(East Sea)가 아닌 ‘일본해’로 표기해 논란이 일었다.이에 우리 군 당국은 미군 측은 ‘일본해’ 표기 수정을 요구했지만, 현재도 미군 인도·태평양사령부 홈페이지에 게재돼 있는 관련 보도자료엔 ‘일본해’ 표기가 그대로 남아 있다.미 인·태사령부는 작년 10월6일 동해 공해상에서 한미일 3국의 미사일 방어 훈련을 실시했을 땐 훈련 해역을 ‘일본해’로 표기했다가 논란이 일자 ‘한일 사이 수역’(waters between Korea and Japan)이라고 바꾼 적이 있다.JTBC에 따르면 미 국방부는 이 같은 ‘일본해’ 표기 논란에 관한 문의에 “‘일본해’가 공식 표기가 맞다. ‘일본해’라고 쓰는 건 국방부 뿐만 아니라 미 정부 기관들의 정책”이라고 답했다.(서울=뉴스1)