“韓경제 기여 정주영 삶 그린 음악적 초상”

김선욱 등 피아니스트 4명 협연한
올 2월 개최 ‘서거 25주기 음악회’
CNN, ‘쇼타임’ 통해 뒷얘기 등 소개
현대자동차그룹이 올 2월 서울 서초구 예술의전당에서 개최한 ‘아산 정주영 서거 25주기 추모 음악회: 이어지는 울림’ 공연의 준비 과정이 CNN의 ‘쇼타임(Showtime)’ 프로그램을 통해 지난달 27일 방송됐다. 쇼타임은 전 세계에서 열리는 눈길 가는 이벤트의 준비 과정이나 뒷이야기 등을 촬영해 방송하는 프로그램으로 한국 문화행사가 이 프로그램에서 소개된 것은 이 공연이 처음이다.
추모 공연은 김선욱, 선우예권, 조성진, 임윤찬 등 세계적으로 유명한 한국인 피아니스트 4명이 한자리에서 협연하면서 화제가 됐다. CNN도 프로그램에서 피아니스트들의 협연 과정을 준비 과정부터 취재했다. 공연을 위해 미국 뉴욕 퀸스 애스토리아에 있는 스타인웨이 피아노 공장에서 피아노가 제작되는 과정부터 공연 현장의 피아노 4대의 음색이 완벽하게 일치하도록 조율한 명장 이종열 조율사의 작업 장면도 카메라에 담겼다. CNN은 방송에서 “가난한 농가에서 태어나 전후 대한민국 재건에 기여한 정주영 창업회장의 삶을 그린 음악적 초상”이라고 해당 공연을 소개했다.
협연에 대해 김선욱 피아니스트는 “네 명이 같은 시간, 같은 공간에 있을 수 있다는 게 꿈을 꾸고 있는 것 같다”고 말했다. 선우예권 피아니스트 역시 “함께하는 것이 즐겁고 영광스럽다”고 전했다.
현대차그룹은 2009년 정의선 회장이 김선욱 피아니스트가 피아노 4대로 하는 공연을 보고 감명을 받은 이후 2024년부터 이번 프로젝트를 추진해 왔다고 설명했다. 회사 측은 “개성이 다른 세계적 피아니스트들이 하나의 조화로운 울림으로 확장되는 과정이 정주영 창업회장의 도전과 개척, 협업의 가치와 맞닿아 있다”고 전했다.
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