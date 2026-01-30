대한상의 박동민 전무, 국민훈장 동백장 수훈…규제합리화 기여

대한상공회의소는 박동민 전무이사(사진)가 30일 국무조정실이 주최한 규제합리화 유공자 포상 수여식에서 국민훈장 동백장을 수훈했다고 밝혔다.

박 전무는 대한상의 규제샌드박스 지원센터, 규제·투자애로접수센터 등을 통해 정부와 기업간 소통을 강화하고, 새로운 규제혁신 정책 제안을 주도해 규제 합리화에 기여한 공로를 인정받았다.

박현익 기자 beepark@donga.com
