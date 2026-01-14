이란 출신 모델, 한국어로 “이란 시위대 응원을”

국내활동 모델 겸 유튜버 니쿠 씨
한국에서 활동 중인 이란의 모델 겸 유튜버 호다 니쿠(30·사진)가 반정부 시위대를 유혈 진압하는 이란 당국을 비판하는 한국어 영상을 거듭 게재하며 한국 사회의 관심과 지원을 촉구했다.
“유혈진압에 1만여명 희생당해
한국 관심 가져주면 큰 힘 될 것”
니쿠는 13일 시위대의 모습을 담은 인스타그램 영상을 올린 후 “1만 명이 넘는 사람들이 희생되었지만 이란 사람들은 여전히 자유에 대한 희망을 놓지 않고 싸우고 있다”고 말했다. 시위대의 모습은 “현대사에서 가장 용기 있는 장면 중 하나”라고 치하했다. 그의 인스타그램 추종자만 52만 명이 넘는다.
그는 11일 유튜브에 ‘이란의 자유를 위해’라는 영상도 올렸다. “이란 사람들은 자유와 민주주의를 위해 오랫동안 수많은 시위를 이어왔다. 그 과정에서 정부는 사람들을 통제하기 위해 반복적으로 강한 물리적 진압을 했고, 많은 안타까운 희생이 있었다”고 비판했다.
니쿠는 “이란과 한국을 모두 사랑하는 사람으로서 이란 사람들의 목소리가 더 멀리 전해지길 바란다”며 한국 사회가 “이란 소식에 관심을 가져주고 응원해주는 것만으로도 큰 힘이 된다”고 호소했다.
2018년 미스 이란 3위를 차지한 니쿠는 2020년 한 방송사 프로그램에 출연한 것을 계기로 한국에 건너왔다.
김보라 기자 purple@donga.com
