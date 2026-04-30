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고양이 눈
[고양이 눈]“서툴러도 괜찮아요”
동아일보
입력
2026-04-30 23:06
2026년 4월 30일 23시 06분
변영욱 기자
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나들이 나온 시민들이 영상을 찍고 있습니다. ‘챌린지’를 하는지 하나, 둘 리듬에 맞춰 보지만 제각각입니다. 그래도 좋습니다. 이 순간이 그대로 추억이 되니까요.
―서울 여의도 한강공원에서
고양이 눈
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변영욱 기자 cut@donga.com
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