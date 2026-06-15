트럼프, ‘이란 종전’ 예고후 김정은과 산책 사진 SNS에

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[美-이란 협상]
2018년 싱가포르 정상회담 모습
“이란 협상후 북미 대화 추진” 분석

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)이 2018년 6월 12일 싱가포르 카펠라 호텔 정원에서 김정은 북한 국무위원장과 산책을 하고 있다. 트루스소셜 캡처
도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)이 2018년 6월 12일 싱가포르 카펠라 호텔 정원에서 김정은 북한 국무위원장과 산책을 하고 있다. 트루스소셜 캡처
도널드 트럼프 미국 대통령이 13일(현지 시간) 자신의 소셜네트워크서비스(SNS) 계정에 제1차 북-미 정상회담 당시 김정은 북한 국무위원장과 함께 찍힌 사진을 올렸다. 이란과의 종전 양해각서(MOU) 합의에 서명하겠다고 예고한 직후여서 이란 협상 타결 후 북-미 대화에 나설 가능성을 시사한 것이란 해석이 나온다.

트럼프 대통령은 2018년 6월 12일 1차 북-미 정상회담이 열린 싱가포르 센토사섬 카펠라 호텔 정원에서 김 위원장과 산책하는 모습이 담긴 사진을 트루스소셜에 게시했다. 사진만 1장 올렸을 뿐 별다른 설명이나 글을 적진 않았다. 조한범 통일연구원 석좌연구위원은 “이란 다음은 북한이라는 메시지”라며 “이란 협상이 일단락된 뒤 ‘어게인 싱가포르’를 만들겠다는 의미”라고 분석했다. 박인휘 이화여대 국제대학원장도 “이란 상황이 정리되면 11월 미국 중간선거까지 가져갈 외교 의제가 필요하다”며 “이란뿐 아니라 북한 핵 문제도 해결할 수 있다는 자신감의 표현으로 보인다”고 말했다.

#도널드 트럼프#북-미 정상회담#김정은#이란 협상#싱가포르#종전 양해각서#외교 의제
이윤태 기자 oldsport@donga.com
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