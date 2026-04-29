[고양이 눈]철망 위 하트

  • 동아일보

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딱딱한 철망 위에 하트가 걸렸습니다. 도심 속 일상의 쉼표 같습니다. 덕분에 하늘도 올려다보며 잠시나마 여유를 즐겨 봅니다.

―서울 종로구 송현동에서

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김재명 기자 base@donga.com
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