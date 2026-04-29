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고양이 눈
[고양이 눈]철망 위 하트
동아일보
입력
2026-04-29 23:09
2026년 4월 29일 23시 09분
김재명 기자
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딱딱한 철망 위에 하트가 걸렸습니다. 도심 속 일상의 쉼표 같습니다. 덕분에 하늘도 올려다보며 잠시나마 여유를 즐겨 봅니다.
―서울 종로구 송현동에서
고양이 눈
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김재명 기자 base@donga.com
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