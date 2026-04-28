[고양이 눈]나의 뱃살 나이

  • 동아일보

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사이를 비집고 통과하는 시설물 앞에서 살짝 고민이 듭니다. M, L, XL 중 어디를 선택할까. 웃으며 들어섰다가 멈칫하는 순간, 체중계보다 더 정확한 뱃살 나이가 드러납니다.

―경기 시흥시 연꽃테마파크에서
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변영욱 기자 cut@donga.com
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