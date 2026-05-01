[고양이 눈]그림 위에 핀 봄

  • 동아일보

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겨우내 혼자 담벼락을 지키던 나뭇잎 그림 위로, 진짜 봄이 슬며시 돌아왔습니다. 나뭇가지 끝마다 초록 잎이 돋아나며 이제는 그림뿐 아니라 나무도 봄을 채워 갑니다.

―서울 용산구 청파동에서

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변영욱 기자 cut@donga.com
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