[고양이 눈]봄을 향한 미련

  • 동아일보

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봄을 향한 미련 낙화하던 벚꽃 몇 송이가 거미줄에 걸렸습니다. 좋은 계절을 보내줄 수 없다는, 좀 더 우리 곁에 머물러 달라는 우리의 마음이 전해진 걸까요?

―서울 영등포구 여의도에서
#봄#벚꽃#여의도#계절#자연
변영욱 기자 cut@donga.com
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