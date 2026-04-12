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고양이 눈
[고양이 눈]봄비를 기다리며
동아일보
입력
2026-04-12 23:09
2026년 4월 12일 23시 09분
김재명 기자
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마른 겨울을 보내고 난 도심 공원 내 수로가 바짝 말라붙었습니다. 잠든 뿌리를 깨우고, 마른 가지에 잎을 키워낼 희우(喜雨·반가운 비)를 기다립니다.
―서울 종로구 삼청동에서
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#삼청동
김재명 기자 base@donga.com
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