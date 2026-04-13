[고양이 눈]빛의 마법

  • 동아일보

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어둠이 뒤덮은 공간에 따스한 빛이 번집니다. 닿지 않을 것 같던 풍경도 노란 불빛 아래 한 걸음 가까워집니다.

―서울 용산어린이정원에서

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이한결 기자 always@donga.com
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