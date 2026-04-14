[고양이 눈]도심의 봄

  • 동아일보

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연둣빛 여린 잎이 봄볕에 얼굴을 내밉니다. 도심을 흐르는 물가에서 책장을 넘기는 시민의 마음에도 봄기운이 스며듭니다.

―서울 종로구 청계천에서
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전영한 기자 scoopjyh@donga.com
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