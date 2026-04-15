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고양이 눈
[고양이 눈]혼연일체
동아일보
입력
2026-04-15 23:09
2026년 4월 15일 23시 09분
송은석 기자
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산 정상에 오른 아이들이 타이어에 등을 기대 스트레칭을 합니다. 유연성이 얼마나 좋은지 타이어와 몸이 하나가 되네요.
―서울 강남구 대모산에서
고양이 눈
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#대모산
송은석 기자 silverstone@donga.com
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