[고양이 눈]혼연일체

  • 동아일보

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산 정상에 오른 아이들이 타이어에 등을 기대 스트레칭을 합니다. 유연성이 얼마나 좋은지 타이어와 몸이 하나가 되네요.

―서울 강남구 대모산에서

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송은석 기자 silverstone@donga.com
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