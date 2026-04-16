[고양이 눈]예술 무대

  • 동아일보

  • 입력 2026년 4월 16일 23시 06분

글자크기 설정


고양이가 나비를 쫓습니다. 쇳조각 작품도 폐목 위에 놓이니 고양이는 금세 뛰어오를 듯 생동감을 얻고, 버려진 나무는 이를 지지해 줄 작은 무대가 됩니다.

―서울 강북구 수유동에서
#고양이#나비#쇳조각#폐목#강북구
변영욱 기자 cut@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스