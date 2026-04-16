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고양이 눈
[고양이 눈]예술 무대
동아일보
업데이트
2026-04-16 23:16
2026년 4월 16일 23시 16분
입력
2026-04-16 23:06
2026년 4월 16일 23시 06분
변영욱 기자
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고양이가 나비를 쫓습니다. 쇳조각 작품도 폐목 위에 놓이니 고양이는 금세 뛰어오를 듯 생동감을 얻고, 버려진 나무는 이를 지지해 줄 작은 무대가 됩니다.
―서울 강북구 수유동에서
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변영욱 기자 cut@donga.com
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