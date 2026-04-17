[고양이 눈]미술관 옆 낙엽

  • 동아일보

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미술관 화단에 낙엽을 모아 둔 통이 놓여 있습니다. 쓸려 모인 낙엽도 이곳에선 왠지 설치 작품처럼 느껴집니다.

―서울 종로구 국립현대미술관에서

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변영욱 기자 cut@donga.com
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