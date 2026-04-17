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고양이 눈
[고양이 눈]미술관 옆 낙엽
동아일보
입력
2026-04-17 23:06
2026년 4월 17일 23시 06분
변영욱 기자
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미술관 화단에 낙엽을 모아 둔 통이 놓여 있습니다. 쓸려 모인 낙엽도 이곳에선 왠지 설치 작품처럼 느껴집니다.
―서울 종로구 국립현대미술관에서
고양이 눈
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#미술관
#화단
#낙엽
#설치 작품
#서울
#종로구
#국립현대미술관
변영욱 기자 cut@donga.com
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