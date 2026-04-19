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고양이 눈
[고양이 눈]레고의 변신
동아일보
입력
2026-04-19 23:09
2026년 4월 19일 23시 09분
양회성 기자
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판문점 내 북측 건물인 판문각. 카메라를 들고 순간을 포착하는 ‘보도일꾼’, 선글라스를 쓰고 경계 중인 경호원…. 진지한 레고의 모습을 다 보네요.
―경기 파주시 임진각에서
고양이 눈
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양회성 기자 yohan@donga.com
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