[고양이 눈]레고의 변신

  • 동아일보

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판문점 내 북측 건물인 판문각. 카메라를 들고 순간을 포착하는 ‘보도일꾼’, 선글라스를 쓰고 경계 중인 경호원…. 진지한 레고의 모습을 다 보네요.

―경기 파주시 임진각에서
#판문점#판문각#보도일꾼#카메라#레고
양회성 기자 yohan@donga.com
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