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고양이 눈
[고양이 눈]얹다
동아일보
입력
2026-04-10 23:06
2026년 4월 10일 23시 06분
변영욱 기자
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멀쩡히 서 있던 석상 위로, 행인들이 작은 돌을 하나둘 올려놓았습니다. 골치 아픈 일들을 대신 맡아 달라는 마음일까요.
―서울 종로구 삼청동에서
고양이 눈
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변영욱 기자 cut@donga.com
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