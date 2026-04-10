[고양이 눈]얹다

  • 동아일보

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멀쩡히 서 있던 석상 위로, 행인들이 작은 돌을 하나둘 올려놓았습니다. 골치 아픈 일들을 대신 맡아 달라는 마음일까요.

―서울 종로구 삼청동에서

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변영욱 기자 cut@donga.com
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