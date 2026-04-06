[고양이 눈]봄날의 흥

  • 동아일보

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파란 하늘 아래, 사물놀이 한바탕이 펼쳐집니다. 다채로운 색과 몸짓이 어우러져 봄날의 흥을 끌어올립니다.

―충남 천안시 흥타령관에서

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변영욱 기자 cut@donga.com
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