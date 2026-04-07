[고양이 눈]사랑도 통역이 되나요?

  • 동아일보

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조선시대 사역원 터 표석 위, 누군가 목련 꽃잎에 ‘LOVE’를 새겨 올려놓았습니다. 이곳에선 예나 지금이나 언어를 오가며 마음을 나누네요.

―서울 종로구 당주동에서

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변영욱 기자 cut@donga.com
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