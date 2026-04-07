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고양이 눈
[고양이 눈]사랑도 통역이 되나요?
동아일보
입력
2026-04-07 23:06
2026년 4월 7일 23시 06분
변영욱 기자
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조선시대 사역원 터 표석 위, 누군가 목련 꽃잎에 ‘LOVE’를 새겨 올려놓았습니다. 이곳에선 예나 지금이나 언어를 오가며 마음을 나누네요.
―서울 종로구 당주동에서
고양이 눈
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변영욱 기자 cut@donga.com
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