방탄소년단, 빌보드 ‘핫100’ 누적 41곡 차트인…‘컴 오버’ 69위

르세라핌·아일릿·캣츠아이 ‘아이코닉 미스테이크’ 38위
보이넥스트도어 정규 1집, ‘빌보드 200’ 16위…자체 최고순위
‘케데헌’ OST ‘빌보드 200’ 27위…해당 차트 1년째 머물러
글로벌 슈퍼 그룹 ‘방탄소년단’(BTS)이 미국 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫100’에서 K-팝 신기록을 거듭 경신 중이다.
23일(현지시간) 빌보드의 최신 차트(27일 자)에 따르면, 방탄소년단이 12일 음원 발표한 ‘컴 오버(Come Over)’가 메인 싱글차트 ‘핫 100’ 69위에 들었다. 팀 단체곡 기준 통산 41번째 ‘핫 100’ 진입이다.
앨범의 타이틀곡이나 수록곡이 아닌 깜짝 공개된 음원으로 거둔 성과라는 점에서 의미가 남다르다.
‘컴 오버’는 특히 빌보드 ‘디지털 송 세일즈’와 ‘월드 디지털 송 세일즈’ 정상으로 직행했다. 방탄소년단은 총 44곡을 해당 차트 정상에 올리며 팀이 세운 차트 역사상 최다 1위 기록을 또 한 번 갈아치웠다.
곡의 흥행과 더불어 정규 5집 ‘아리랑(ARIRANG)’도 빌보드 메인 차트에서 장기 집권 중이다. ‘아리랑’은 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’ 10위에 올라 ‘톱 10’에 재진입했다. 이 앨범의 타이틀곡 ‘스윔(SWIM)’은 ‘핫 100’ 55위로 13주 연속 차트인했다. 이와 함께 하이브(HYBE) 걸그룹들인 르세라핌(LE SSERAFIM), 아일릿(ILLIT), 캣츠아이(KATSEYE)의 컬래버레이션 싱글 ‘아이코닉 미스테이크(ICONIC BY MISTAKE)’는 이번 주 ‘핫100’ 38위에 올랐다. 올해 이 차트에 든 K-팝 걸그룹 곡 가운데 가장 높은 순위다.
캣츠아이 ‘핑키 업’은 이번 주 ‘핫100’ 94위를 차지하며, 해당 차트에 통산 9주째 들어왔다. 이들의 두 번째 EP ‘뷰티풀 카오스(BEAUTIFUL CHAOS)’는 ‘빌보드 200’에서 12계단 역주행해 112위를 차지했다. 51주 연속 차트인이다. 이들의 데뷔 EP ‘SIS’는 27계단 치고 올라 173위를 차지하며 통산 18주째 들어왔다.
K-팝 간판 걸그룹 ‘블랙핑크’ 멤버 겸 팝스타 제니(JENNIE)가 호주 사이키델릭 록 밴드 ‘테임 임팔라’(Tame Impala)와 협업한 ‘드라큘라(Dracula)(Remix)’는 이번 주 ‘핫 100’에서 18위를 차지했다. 이 곡은 해당 차트엔 38주째 들어왔다.
그룹 ‘보이넥스트도어’(BOYNEXTDOOR·보넥도)의 정규 1집 ‘홈(HOME)’은 이번 주 ‘빌보드 200’ 16위로 진입했다. 이는 전작 ‘디 액션(The Action)’(40위)보다 24계단 높은 순위로 자체 신기록이다. 보이넥스트도어는 이로써 미니 1집 ‘와이(WHY)..’(162위), 미니 2집 ‘하우?(HOW?)’(93위), 미니 3집 ‘19.99’(40위), 미니 4집 ‘노 장르(No Genre)’(62위) 그리고 ‘디 액션’에 이어 6연속 ‘빌보드 200’ 차트인에 성공했다. 신보는 또한 ‘월드 앨범’ 1위로 직행했다. 글로벌 신드롬이 여전한 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스(K-Pop Demon Hunters·케데헌)’ OST는 이번 주 ‘빌보드 200’에서 27위를 차지했다. 지난해 6월20일 ‘케이팝 데몬 헌터스’가 공개된 이후 1년째 해당 차트에 머무는 중이다.
방탄소년단 소속사 빅히트 뮤직의 신인 그룹 ‘코르티스(CORTIS)’의 미니 2집 ‘그린그린(GREENGREEN)’은 이번 주 ‘빌보드 200’ 61위다. 6주 연속 해당 차트에 들어왔다.
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