“통장 만들면 4500만원” 해외 유인해 감금-고문 11명 검거

경찰, 캄보디아 대포통장 조직 적발
항공권 보내 초청한 뒤 통장 탈취
피싱조직에 1개당 2000만원 판매
감시망 피해 ‘은행상담 전화’ 연습도
대포통장 한 개 값이 최대 2000만 원까지 치솟으면서, 이를 구하려고 통장 주인을 해외로 데려가 감금하고 고문까지 한 대포통장 유통 조직이 경찰에 붙잡혔다. 이들은 금융권의 대포통장 감시망을 피할 시나리오까지 미리 짜둔 것으로 조사됐다.
23일 서울경찰청 광역범죄수사대는 캄보디아 거점 대포통장 유통 조직 총책(30)과 국내외 조직원 11명을 전자금융거래법·국외이송유인 위반 등 혐의로 검거하고 이 중 6명을 구속했다고 밝혔다. 국내에서 대포통장을 만들어 넘긴 조직원의 지인 등 9명도 함께 붙잡혔다. 대포통장은 다른 사람 이름으로 만든 뒤 빌리거나 사들인 통장으로, 보이스피싱 등 범죄조직이 추적을 피할 때 쓴다.
이들은 지난해 7월부터 10월까지 텔레그램 채널 등에 ‘출국 조건으로 대포통장을 만들면 최대 4500만 원을 지급한다’는 등의 광고를 올렸다. 해외에서도 인터넷 뱅킹 접속이 원활한 은행에서 만든 통장은 값을 더 쳐준다며 은행명을 거론하기도 했다. 연락해 온 사람에게는 비행기표를 보내 캄보디아로 초청했다.
하지만 캄보디아에 도착한 이들은 숙소에 갇혀 협박과 폭행을 당하고 통장을 뺏겼다. 감금 기간은 2주에서 6주였다. 통장 주인 1명은 숙소와 이동 경로를 휴대전화로 몰래 찍었다가 들켜 다른 피해자가 보는 앞에서 폭행과 고문을 당했다. 그 장면은 조직원 사이에도 공유됐다. 경찰은 이들이 통장을 뺏긴 건 강요 때문이었다고 보고 공범인 아닌 피해자로 분류했다.
이렇게 빼앗은 통장은 보이스피싱 조직에 개당 1000만∼2000만 원에 팔렸다. 총책은 이 돈으로 팀장과 중간 관리책, 유인책, 모집책 등 조직원에게 매달 200만∼400만 원을 줬다. 통장 주인을 데려오면 100만∼200만 원의 성과급까지 줬다. 통상 대포통장은 개인 명의는 500만 원, 송금 한도가 수십억 원인 회사 명의는 1000만 원에 팔리는 게 보통이었지만 최근 단속이 강화되자 가격이 오른 것이다.
이들은 통장이 은행의 이상거래탐지시스템(FDS)에 걸려 입출금이 막히면 은행에 전화해 풀어 달라고 말하도록 미리 시나리오까지 짜 놓고 국내 통장 주인들에게 외우게 했다. 통신비 연체로 통장이 압류되는 것을 막으려 연체금을 대신 갚아주기도 했다.
경찰은 캄보디아에 체류 중인 나머지 조직원 2명을 추적하고 있다. 박구락 서울경찰청 광역범죄수사대 6계장은 “여권 무효화 조치 및 인터폴 적색수배를 통해 조직원을 끝까지 검거할 예정”이라며 “통장을 팔거나 빌려주는 행위 자체가 형사처벌 대상이니 ‘고액 지급’ 등 꾐에 넘어가지 말라”고 당부했다.
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