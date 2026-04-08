본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
오피니언
고양이 눈
[고양이 눈]과거와 미래 사이
동아일보
입력
2026-04-08 23:09
2026년 4월 8일 23시 09분
변영욱 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20260408/133702892/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
재건축이 시작된 아파트 단지에 나무가 베어지고 그루터기만 남았습니다. 오랜 시간 그늘을 내어주던 넓은 품, 이제 새로운 풍경을 위해 조용히 물러납니다.
―서울 노원구 하계동에서
고양이 눈
>
구독
구독
과거와 미래 사이
사랑도 통역이 되나요?
봄날의 흥
이런 구독물도 추천합니다!
홍은심 기자와 읽는 메디컬 그라운드
구독
구독
헬스캡슐
구독
구독
송평인 칼럼
구독
구독
#재건축
#아파트 단지
#나무 베기
#그루터기
#서울
#노원구
#하계동
변영욱 기자 cut@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
2+2x2’가 8이라고?…‘두뇌 풀가동’ 채연, 英 수학자 논문 실렸다
2
마크롱 사진사 ‘金여사 한복’에 꽂혔다…비하인드컷 6장중 4장 차지
3
트럼프 “호르무즈 통행료 검토…이란과 조인트 벤처 추진할 수도”
4
안규백 “GOP 병력, 2만2000명에서 6000명으로 감축”
5
“헛소리” “어처구니없다” 반대에도…트럼프, 네타냐후에 넘어갔다
6
[속보]이란, 호르무즈 통행 다시 막았다…“이스라엘 휴전 위반”
7
정청래 “하정우 부산출마 삼고초려…곧 공개 요청할 것”
8
與, 부산 북갑 ‘하정우 묘수’…“한동훈이 그리던 선거 구도 틀어져”[정치를 부탁해]
9
60㎞밖 ‘심장 소리’로 美조종사 찾았다…CIA 신기술 ‘유령의 속삭임’
10
[속보]이란, 호르무즈 통행 다시 막았다…“이스라엘 휴전 위반”
1
안규백 “GOP 병력, 2만2000명에서 6000명으로 감축”
2
장동혁 “李 ‘나는 대통령 한 번만 하겠다’ 한마디 왜 못하나”
3
北 “한국 개꿈같은 소리”… 남북관계 진전 해석에 찬물
4
李 “무인기 유감” 밝히자마자…北 이틀 연속 미사일 도발
5
추미애 “결과로 증명해온 삶…중도층 확장 염려 안해”
6
트럼프 ‘호르무즈 통행료’ 인정했나…“큰 돈 벌게 될 것”
7
이란 “美, 제재 해제-호르무즈 통제권 인정 등 10개항 수용” 주장
8
美·이란 ‘2주 휴전’ 전격 동의…호르무즈 개방 사실상 합의
9
“헛소리” “어처구니없다” 반대에도…트럼프, 네타냐후에 넘어갔다
10
마크롱 사진사 ‘金여사 한복’에 꽂혔다…비하인드컷 6장중 4장 차지
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
2+2x2’가 8이라고?…‘두뇌 풀가동’ 채연, 英 수학자 논문 실렸다
2
마크롱 사진사 ‘金여사 한복’에 꽂혔다…비하인드컷 6장중 4장 차지
3
트럼프 “호르무즈 통행료 검토…이란과 조인트 벤처 추진할 수도”
4
안규백 “GOP 병력, 2만2000명에서 6000명으로 감축”
5
“헛소리” “어처구니없다” 반대에도…트럼프, 네타냐후에 넘어갔다
6
[속보]이란, 호르무즈 통행 다시 막았다…“이스라엘 휴전 위반”
7
정청래 “하정우 부산출마 삼고초려…곧 공개 요청할 것”
8
與, 부산 북갑 ‘하정우 묘수’…“한동훈이 그리던 선거 구도 틀어져”[정치를 부탁해]
9
60㎞밖 ‘심장 소리’로 美조종사 찾았다…CIA 신기술 ‘유령의 속삭임’
10
[속보]이란, 호르무즈 통행 다시 막았다…“이스라엘 휴전 위반”
1
안규백 “GOP 병력, 2만2000명에서 6000명으로 감축”
2
장동혁 “李 ‘나는 대통령 한 번만 하겠다’ 한마디 왜 못하나”
3
北 “한국 개꿈같은 소리”… 남북관계 진전 해석에 찬물
4
李 “무인기 유감” 밝히자마자…北 이틀 연속 미사일 도발
5
추미애 “결과로 증명해온 삶…중도층 확장 염려 안해”
6
트럼프 ‘호르무즈 통행료’ 인정했나…“큰 돈 벌게 될 것”
7
이란 “美, 제재 해제-호르무즈 통제권 인정 등 10개항 수용” 주장
8
美·이란 ‘2주 휴전’ 전격 동의…호르무즈 개방 사실상 합의
9
“헛소리” “어처구니없다” 반대에도…트럼프, 네타냐후에 넘어갔다
10
마크롱 사진사 ‘金여사 한복’에 꽂혔다…비하인드컷 6장중 4장 차지
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
부산 북갑 찾은 한동훈, 하정우와 빅매치 가능성 커져
꾸미고 바르고 차려입고… ‘맨스 그루밍족’ 잡아라
남녀 방귀 냄새, 누가 더 독할까?…결과는 ‘반전’[건강팩트체크]
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0