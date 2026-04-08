[고양이 눈]과거와 미래 사이

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재건축이 시작된 아파트 단지에 나무가 베어지고 그루터기만 남았습니다. 오랜 시간 그늘을 내어주던 넓은 품, 이제 새로운 풍경을 위해 조용히 물러납니다.

―서울 노원구 하계동에서

#재건축#아파트 단지#나무 베기#그루터기#서울#노원구#하계동
변영욱 기자 cut@donga.com
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