도라전망대 가던 버스 오르막길서 굴러…도미니카인 등 10명 부상

도라전망대로 가던 관광버스 1대가 전복돼 외국인 탑승자 등 여러 명이 다쳤다.
20일 소방당국에 따르면 이날 오전 11시 24분경 경기 파주시 장단면 도라산리 도라전망대로 향하던 45인승 관광버스가 주차장에 도착하기 전 도로 왼쪽으로 넘어졌다.
이 사고로 도미니카공화국 국적 외국인 등 관광객 10명이 다쳐 경기 의정부, 파주, 고양 지역 병원으로 이송돼 치료를 받는 것으로 전해졌다. 당시 관광버스에는 관광객 21명이 탑승하고 있었던 것으로 전해졌다.
소방당국은 신고를 받고 출동해 장비 16대와 대원 30명을 동원해 구조작업 등을 벌였다.
해당 버스는 ‘DMZ(비무장지대)평화관광’ 코스인 도라전망대로 향하던 중 사고가 난 것으로 파악됐다.
당시 버스는 주차장 인근 오르막길에서 정차 후 출발하려 했지만, 뒤로 밀리면서 왼쪽으로 넘어진 것으로 전해졌다.
경찰은 운전기사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사 중이다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
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