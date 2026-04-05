[고양이 눈]철탑 위의 보금자리

  • 동아일보

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통신 철탑에 새들이 일정한 간격을 두며 둥지를 틀었습니다. 신호가 오가는 철탑 위에 그들만의 아파트가 들어섰습니다.

―충남 온양아산역에서

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변영욱 기자 cut@donga.com
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