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고양이 눈
[고양이 눈]철탑 위의 보금자리
동아일보
입력
2026-04-05 23:09
2026년 4월 5일 23시 09분
변영욱 기자
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통신 철탑에 새들이 일정한 간격을 두며 둥지를 틀었습니다. 신호가 오가는 철탑 위에 그들만의 아파트가 들어섰습니다.
―충남 온양아산역에서
고양이 눈
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변영욱 기자 cut@donga.com
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