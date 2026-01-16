본문으로 바로가기
오피니언
고양이 눈
[고양이 눈]기분 좋은 하루
동아일보
입력
2026-01-16 23:06
2026년 1월 16일 23시 06분
변영욱 기자
오토바이 위에 웃는 인형 두 개가 나란히 서 있습니다. 헬멧에 가려진 주인의 얼굴 대신, 오늘의 기분을 먼저 전해주는 것 같네요.
―인천 강화군 강화읍에서
고양이 눈
변영욱 기자 cut@donga.com
