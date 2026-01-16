[고양이 눈]기분 좋은 하루

오토바이 위에 웃는 인형 두 개가 나란히 서 있습니다. 헬멧에 가려진 주인의 얼굴 대신, 오늘의 기분을 먼저 전해주는 것 같네요.

―인천 강화군 강화읍에서

#오토바이#인형#웃는 얼굴#기분#인천#강화군#강화읍
변영욱 기자 cut@donga.com
