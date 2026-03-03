본문으로 바로가기
사회
인천 주택서 수백만원 화투 도박…18명 무더기 체포
동아일보
업데이트
2026-03-03 07:24
2026년 3월 3일 07시 24분
입력
2026-03-03 07:10
2026년 3월 3일 07시 10분
김예슬 기자
뉴시스
인천의 한 주택에서 불법도박을 벌인 일당이 무더기로 경찰에 붙잡혔다.
2일 인천 삼산경찰서는 도박 혐의로 A 씨(60대·여) 등 18명을 불구속 입건했다고 밝혔다.
A 씨 등은 전날 오후 11시경 인천 부평구 부개동 한 주택에서 화투를 이용한 불법도박에 참여한 혐의를 받는다.
현장에 출동한 경찰은 A 씨 포함 여성 14명과 남성 4명 등 18명을 현행범 체포했다. 이 과정에서 판돈 수백만 원과 화투를 압수한 것으로 전해졌다.
경찰은 정확한 도박 규모 등을 조사할 방침이다.
#불법도박
#화투
김예슬 기자 seul56@donga.com
많이 본
댓글 순
1
최민희 의원, ‘재명이네 마을’서 영구 강퇴 당했다
2
[단독]“거부도 못해” 요양병원 ‘콧줄 환자’ 8만명
3
“합격, 연봉1억2000만원” 4분 뒤 “채용 취소합니다”…法, 부당 해고 판결
4
나라 곳간지기에 與 4선 박홍근… ‘비명횡사’ 박용진 총리급 위촉
5
드론 수백대 줄지어…이란, 무기 터널 공개 ‘전쟁 능력’ 과시
6
하메네이 제거하고 중국 오는 트럼프…시진핑 웃을 수 있나
7
“장동혁 서문시장 동선 따라 걸은 한동훈…‘압도한다’ 보여주려”[정치를 부탁해]
8
英기지 내어주고 佛해군 파견…‘이란 공습’에 유럽 가세
9
‘알바는 퇴직금 없다’는 거짓말… 1년간 주 15시간 근무 땐 보장
10
트럼프 목에 선명한 붉은 반점…백악관 “피부 크림 탓”
1
최민희 의원, ‘재명이네 마을’서 영구 강퇴 당했다
2
드론 수백대 줄지어…이란, 무기 터널 공개 ‘전쟁 능력’ 과시
3
기획예산처 장관 박홍근 지명…‘이화영 변호인’ 정일연, 권익위원장
4
트럼프, 하메네이 제거… 더 거칠어진 ‘힘의 질서’
5
‘까불면 다친다’ 또 목격한 김정은… 核보유 더 집착 가능성
6
李 “집 팔기 싫다면 두라, 이익-손실 정부가 정해”
7
[김승련 칼럼]장동혁-한동훈, 알고 보면 운명공동체
8
“日 국민 대부분은 韓에 ‘과거사’ 사과 당연하다고 생각”
9
순방 가서도 ‘부동산’…李 “韓 집값 걱정? 고민 않도록 하겠다”
10
[사설]‘사법개혁 3법’ 통과… 법집행자들의 良識으로 부작용 줄여야
