인천 주택서 수백만원 화투 도박…18명 무더기 체포

  동아일보

  입력 2026년 3월 3일 07시 10분

뉴시스
인천의 한 주택에서 불법도박을 벌인 일당이 무더기로 경찰에 붙잡혔다.

2일 인천 삼산경찰서는 도박 혐의로 A 씨(60대·여) 등 18명을 불구속 입건했다고 밝혔다.

A 씨 등은 전날 오후 11시경 인천 부평구 부개동 한 주택에서 화투를 이용한 불법도박에 참여한 혐의를 받는다.

현장에 출동한 경찰은 A 씨 포함 여성 14명과 남성 4명 등 18명을 현행범 체포했다. 이 과정에서 판돈 수백만 원과 화투를 압수한 것으로 전해졌다.

경찰은 정확한 도박 규모 등을 조사할 방침이다.

김예슬 기자 seul56@donga.com
