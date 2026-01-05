“차라리 태어나지 말 것을”… 삶을 부정할 수 없다면 축제처럼 즐기라[강용수의 철학이 필요할 때]
동아일보
공유하기
글자크기 설정
《반(反)출생주의에 임하는 태도
새해를 맞아 덕담을 나눌 때 우리는 건강이나 행복, 소원 성취와 같은 긍정적인 메시지를 주고받는다. 그러나 현실에 희망만 있는 것은 아니다. 언젠가 방문할 곳으로 찜해 뒀던 동네 한우식당이 없어진 것을 보면 ‘사업을 아예 벌이질 말아야 하나…’라는 말을 내뱉기도 한다. 희망이 절망으로 바뀌어 현실이 지옥처럼 느껴질 때 “태어나지 않았더라면…”이라는 회한을 할 때가 있다.》
이러한 ‘반(反)출생주의’는 인간의 출생을 비윤리적 행위로 간주하는 철학적 입장이다. 이에 따르면 인간은 태어나면서부터 죽을 때까지 고통에 시달리며, 불행을 피할 방법이 없기 때문에 차라리 태어나지 않는 것이 더 나으며, 새 생명이 태어나지 않도록 하는 것이 도덕적으로 바람직하다고 본다. 고통을 느낄 수 있는 존재를 만드는 것 자체를 멈춰야만 생존에 따른 고통의 악순환이 끝나게 된다. 출생을 막는 것만이 가장 바람직한 선택이라면 출산으로 이어지는 연애와 결혼은 잘못된 판단인 셈이다.
반출생주의의 역사는 깊다. 쇼펜하우어는 그 선구자로 꼽힌다. ‘비존재가 존재보다 더 낫다’는 그의 말은 인간으로 태어나지 않았다면 살아서 겪는 여러 가지 고통도 애초에 존재하지 않았을 것이라는 암시를 담고 있다. 니체는 ‘비극의 탄생’에서 숲속의 신 실레노스가 들려주는 두 가지 지혜를 소개한다. 미다스 왕이 실레노스에게 인생의 지혜를 구하자 그는 “인간에게 가장 좋은 것은 태어나지 않는 것이며, 그다음은 빨리 죽는 것”이라고 말했다. 둘의 차이점은 태어나는 일은 우리의 의지와 무관하지만, 빨리 죽는 일은 선택할 수도 있다는 점이다. 이처럼 고대의 비관주의와 염세주의를 함축하는 실레노스의 예언은 최근 반출생주의로 이어지고 있다.
반출생주의는 “애초에 태어나지 않았더라면 고통받지 않아도 됐을 텐데…”라는 일본 애니메이션 ‘진격의 거인’의 대사로 더욱 유명해졌다. 말 그대로 이 세상에서 지옥과 같은 고통을 겪기 때문에 무책임한 출산은 죄악이라는 인식을 담고 있다. 반출생주의는 최근 문제가 되는 자살 증가, 인구 감소, 비출산 등 사회적 현상을 정당화하는 논리가 될 수 있다.
왜 존재하지 않는 것이 존재하는 것보다 더 나은가? 삶에는 쾌락과 고통이 함께 수반된다. 따라서 생존하지 않는다면 욕망에 따른 행복뿐만 아니라 결핍에 따른 불행도 없게 된다. 앞으로 남은 삶에서 고통이 쾌락보다 훨씬 더 크다면, 존재하지 않는 것이 더 바람직할 수도 있다.
그렇다면 빨리 죽는 것으로 미래의 고통이 모두 제거될 수 있을까? 과거의 고통은 없앨 수 없지만 미래의 고통은 제거할 수 있다. 얼핏 보면 자살을 통해 개인들이 겪을 고통의 총량은 크게 줄어들 것처럼 보인다. 그러나 쇼펜하우어는 ‘무지개’(세계)와 ‘무지개를 이루는 물방울’(개인)을 구분하고, 물방울 하나가 사라져도 무지개는 그대로라는 점을 강조한다. 자살로 나 한 명이 사라져도 세상 속 고통의 총량은 불변하기 때문에 자살은 어리석은 일이다. 사업이 망했다는 절망감에 나 하나 사라진다고 해도 불황 자체가 해결되지는 않는다.
최근 반출생주의에 덧붙여진 근거는 경제적 논리다. 자본가들에게는 소비자와 노동자가 필요한데, 부모의 무책임한 출산을 통해 끊임없이 노동력을 제공하는 노예가 만들어진다. 생존을 위해 평생 노동력을 쏟아부어도 자신은 가난에서 벗어나지 못하지만, 누군가는 그 희생 덕에 부자가 된다는 부조리에 좌절한다. 자신의 동의 없이 고통스러운 세상에 태어나게 한 부모에게 ‘낳음을 당했다’라며 책임을 묻기도 한다. 낮은 임금, 비싼 집세, 불안한 미래 속에서 인생이 공평하지 않다고 느낄 때, 출산은 무책임하게 노예를 재생산하는 일에 불과해 보인다. 현 세대의 경제적 부담을 고스란히 떠안게 될 미래 세대는 고령 인구의 증가와 인구 감소를 고려할 때 지금보다 더 큰 고통을 받을 가능성이 커진다.
반출생주의에 대한 니체의 해법은 쇼펜하우어와 다르다. 그는 “태어나지 않는 것이 최선”이라는 실레노스의 답변에서 오히려 “태어난 것이 최선”이라는 답을 얻고자 했다. 그래서 자살과 같은 ‘때 이른 죽음’에 반대했으며, 결혼에 대해서도 긍정적인 시각을 보였다. 니체에 따르면 결혼은 ‘당사자들보다 더 뛰어난 사람을 낳기 위해 짝을 이루려는 의지’다. 생식은 새로운 생명을 창조하는 것, 즉 “고상한 신체를 창조하는 것”이기 때문이다. 이러한 니체의 삶의 긍정은 인생의 고통마저도 다시 한 번 더, 영원히 회귀하기를 욕망하는 ‘운명애’로 완결된다.
니체는 ‘아폴론적인 것’과 ‘디오니소스적인 것’을 구분한다. 세계의 원인과 결과를 논리적으로 따지려는 이성을 아폴론적인 것에 비유했다면, 포도주의 신 바쿠스로 경험되는 세계를 디오니소스적인 것에 빗댄다. 디오니소스는 인간을 술을 통해 취하게 만드는 존재다. 니체는 그리스인들이 염세주의를 극복한 방법을 디오니소스의 축제에서 찾았다. ‘태어나지 않았더라면…’과 같은 삶의 부정을 넘어서는 방법은 와인과 음악이 곁들여진 디오니소스 축제를 즐기는 것이다. 이 세상을 합리적으로 따져 보는 이성의 힘이 약화될 때, 삶의 부조리나 모순 또한 받아들여질 수 있다. 인생은 머리로 완벽하게 풀어야 할 수수께끼가 아니라, 놀이처럼 즐길 수 있는 축제여야 한다.
댓글 0