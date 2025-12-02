[글로벌 현장을 가다/유근형]“성탄 행사 금지” vs “과도한 때리기”… ‘쉬인’으로 갈등 중인 佛

‘쉬인’ 파리 중심부 진출 논란 한 달
쉬인, BHV마레 백화점 입점
파리市, 성탄 야외행사 불허
패션업계 “佛 자존심에 모욕”… 디오르, 겔랑 등 해당 백화점 철수
러 지원-무역갈등으로 反中 정서↑… 젊은층 “경제난에 저가 브랜드 선호”
《지난달 28일(현지 시간) 프랑스 파리 도심의 ‘BHV 마레’ 백화점을 방문했다. 같은 달 5일 세계 최초로 중국 저가 패스트패션 플랫폼 ‘쉬인(Shein)’의 상설 오프라인 매장이 입점한 곳이다. ‘중국판 자라’ ‘중국판 H&M’ 등으로 불리는 쉬인은 글로벌 시장에서 빠르게 성장 중이지만 디자인 표절, 품질 문제, 노동력 착취 등 다양한 논란을 빚고 있다. 유통업계의 최대 대목인 ‘블랙 프라이데이’ 세일을 맞아 백화점이 북적여야 할 상황이었지만 내외부는 한산했다. 오페라 가르니에, 루브르 박물관, 파리 시청사 등 백화점 인근 관광지의 상점들에 비해서도 오가는 사람이 적었다.》
외부 장식도 예년과 달리 차분했다. 매장 개장 당시 쉬인을 상징하는 검은색 대형 깃발과 휘장이 백화점 외벽을 장식했지만 채 한 달도 되지 않아 대부분 자취를 감췄다. 쉬인의 흔적은 백화점 정문에 약 20cm 크기로 적힌 ‘쉬인’ 문구뿐이었다. 쉬인 입점에 따른 프랑스 사회의 논란과 반발을 고려해 적극적인 홍보를 지양하는 듯 보였다.
● 명품 브랜드 “쉬인과 동시 입점 못 참아”
이날 오후 5시경 해가 지자 백화점 주변은 썰렁한 기운마저 감돌았다. 시 당국이 이 백화점의 올해 야외 크리스마스트리 설치, 거리 폐쇄 행사 및 이벤트 등을 불허하면서 백화점 또한 성탄절 장식을 최소화했기 때문이다. 라파예트, 프렝탕 등 인근 백화점이 화려한 조명 장식으로 관람객을 끌어모으고 있는 것과는 대조적이다.
백화점 인근 카페에서 일하는 마르티네 씨는 “이 백화점에 들어가는 것 자체를 부끄러워하는 시민이 많다”며 “이로 인해 카페, 음식점 등 주변 상권까지 영향을 받고 있다”고 했다.
백화점 내부도 상황은 비슷했다. 6층에 자리 잡은 약 1200㎡(약 360평) 규모의 쉬인 매장에는 손님이 채 30명도 되지 않았다. 대부분의 패스트패션 매장이 고객으로 북적이는 것과 달랐다. 반면 입구와 출입구에는 각각 보안 요원이 배치돼 삼엄한 분위기를 냈다. 쉬인에 반대하는 프랑스 시민단체의 시위에 대비한 조치라고 매장 측은 설명했다.
이 백화점에 쉬인 매장이 들어서자 프랑스 패션업계는 ‘프랑스 패션에 대한 모욕’이라며 반발하고 있다. 쉬인의 노동력 착취 논란과 디자인 표절 의혹 등은 유서 깊은 프랑스 패션업계로선 전통과 자존심을 훼손하는 행위로 받아들일 수밖에 없다는 것이다. 특히 쉬인이 1856년 문을 연 169년 전통의 유서 깊은 BHV 마레 백화점에 입점한 것은 단순한 사업 확장이 아니라 프랑스 사회에 대한 도발이나 다름없다며 반발하고 있다.
일부 기업은 이 백화점에 대한 보이콧에 나섰다. 루이뷔통모에에네시(LVMH) 그룹의 향수 브랜드 ‘디오르’와 ‘겔랑’은 모두 BHV 마레 백화점에서 철수하기로 했다. 의류 그룹 SMCP 또한 ‘산드로’ ‘마쥬’ 등 자사 브랜드 매장 4개를 빼겠다고 통보했다. 파리 디즈니랜드도 이 백화점에서 크리스마스 팝업 스토어를 열 계획을 포기했다. 백화점에서 만난 중국계 프랑스인 데이시 팽 씨는 “명품 브랜드들은 쉬인과 같은 공간에 있다는 것만으로 자신들의 브랜드 가치 또한 떨어진다고 느끼는 것 같다”고 말했다. ● EU도 전방위 압박
프랑스 정부도 쉬인을 곱지 않은 시선으로 보고 있다. 특히 쉬인이 무기류 등도 판매한 사실이 드러나자 ‘아동 보호’ ‘공공 안전’ 등을 이유로 전방위 규제에 나서고 있다.
특히 프랑스 정부는 최근 법원에 쉬인의 자국 내 영업 정지를 요청했다. 프랑스 시장에서 쉬인이 활동하는 것을 최대한 막겠다는 뜻이다. 파리 검찰 또한 쉬인이 마케팅 과정에서 미성년자 성착취 성격의 이미지와 표현을 유포한 혐의로 조사 중이다.
재무부 등 경제 부처는 쉬인을 통해 발송된 소포를 공항에서 전수 조사하기로 했다. 쉬인의 추가 위법 증거를 찾기 위한 조치다. 아멜리 드몽샬랭 공공회계부 장관은 “공항 세관원들을 총동원해 발송된 소포 100%의 적합성, 신고 내용의 진실성, 세관 및 납세 의무 이행 여부를 확인하겠다”고 강조했다.
유럽연합(EU)도 쉬인에 대한 압박에 가세했다. 최근 EU 집행위원회는 쉬인이 유럽 전역의 소비자에게 체계적인 위험을 끼칠 가능성이 있다며 ‘소비자 관련 보호 방침’을 제출하라고 요구했다. 또 유해 불법 상품을 막고 미성년자 보호를 위해 도입된 EU 디지털서비스법에 따라 쉬인에 대한 조사 개시를 검토하고 있다. 조사에서 문제가 드러나면 연간 전 세계 매출의 6%에 달하는 과징금 부과로 이어질 수 있다.
값싼 중국산 전자상거래 수입품을 견제하기 위해 이르면 내년부터 해외발 저가 소포에 대한 관세도 부과할 방침이다. 지난달 13일 EU는 현행 150유로(약 25만 원) 미만의 저가 소포에 대한 면세 혜택을 폐지하고, 조속한 시일 내에 관세를 매기기로 합의한 바 있다. 소액 소포에 대한 과세는 쉬인에 대한 직접 타격이 될 것으로 분석된다고 프랑스 일간 르몽드 등이 진단했다.
최근 서유럽 전반에 빠르게 확산되고 있는 반(反)중국 정서가 쉬인 논란을 계기로 증폭됐다는 분석도 나온다. 우크라이나 전쟁이 장기화하면서 유럽 전역에서는 서방의 제재에도 러시아산 원유를 계속 수입하는 중국에 대한 거부감이 사앙하다.
이 외에도 중국이 당국 보조금 등으로 헐값에 생산한 자동차, 철강, 태양광 배터리 등을 계속 덤핑으로 수출하는 것, 중국의 희토류 수출 통제 등 중국과 EU의 무역 분쟁도 반중 정서를 키우고 있다. 중국 자본에 인수된 네덜란드의 차량용 반도체 기업 ‘넥스페리아’의 경영권을 둘러싼 중국과 네덜란드의 갈등 또한 이런 현상과 무관하지 않다.
● 佛 젊은층은 가성비 소비 욕구
물론 유럽 전반의 쉬인 때리기가 과도하다는 지적도 있다. 프랑스 패션 산업계의 우월 의식과 초저가 중국 브랜드에 대한 무시 및 폄하가 뒤섞여 있다는 것이다.
일부 프랑스 젊은층은 ‘쉬인을 구매하는 게 왜 나쁜가’라는 주장도 펴고 있다. 고물가, 경기 둔화가 이어지는 상황이라 합리적인 소비를 위해 쉬인처럼 저렴한 상품을 구매할 수밖에 없다는 것이다. 대학생 엘레나 씨는 “어차피 유명 명품 브랜드들도 생산은 중국에서 하는 사례가 많다”며 “가격이 싼 상품을 팔면 소비자로선 관심이 갈 수밖에 없다”고 말했다. 백화점 등 유통업계 역시 젊은 고객 확보 전략에 대한 고민이 큰 상황이다.
쉬인 사태가 경제 위기에 따른 딜레마에 빠진 프랑스 사회의 단면을 보여준다는 평가도 있다. 최정우 파리 이스막대 교수는 “중국 기업의 노동력 착취에 반대하는 진보적인 목소리를 내면서도 가성비 상품 또한 포기할 수 없는 일종의 이중성을 보여준다”고 논평했다.
