[글로벌 현장을 가다/황인찬]올해 사망자 13명, 역대 최고… ‘곰과의 전쟁’ 선포한 日

‘곰 피해’ 비상 일본
10월 한 달에만 7명 숨져… 수천 마리 사살에도 피해 급증
도쿄 인근에도 속속 출몰… ‘곰 퇴치 스프레이’ 품절 대란
자위대 투입 등 총력 대응에도… 인구 소멸 여파로 대처 어려워
《일본이 ‘곰과의 전쟁’을 선포했다. 올 들어 현재까지 곰의 공격으로 13명이 숨졌다. 특히 10월 한 달에는 88명이 공격을 받았고 이 중 7명이 사망했다. 올해 사망자의 절반 이상이 10월에 발생한 것이다. 월간 기준으로 10월 사망자 수는 역대 최고이고 연간 사망자 또한 최고치다. 이에 따라 곰이 서식하지 않는 것으로 알려진 남서부 규슈, 남부 오키나와를 제외하고 일본 전역에 ‘곰 경계령’이 내려졌다.》
수도 도쿄 일대도 예외가 아니다. 서쪽 삼림 지대인 오쿠타마 일대에는 반달 가슴곰 100여 마리가 서식하는 것으로 추정된다. 올 8월 23일 일대 계곡에서 낚시를 하던 50대 남성이 곰의 습격을 받아 부상을 당했다. 지난달에는 민가로 내려온 곰 한 마리도 포획됐다. 이후 ‘도쿄 또한 곰 피해의 안전지대가 아니다’는 경각심이 커졌다.
● 학교-민가 근처에 곰 출몰
19일 도쿄에서 약 2시간 떨어진 오쿠타마를 찾았다. 도쿄 시민들이 등산, 낚시, 캠핑 등을 즐기는 곳으로 유명하다. 역을 포함해 마을 곳곳에 ‘곰 출몰을 주의하라’는 안내문이 붙어 있었다.
곰 관련 정보를 알기 위해 ‘오쿠타마 방문객 센터’를 들렀다. 센터 관계자는 “곰은 야행성 동물이지만 낮에도 100% 안전하지 않다”며 “지난주에는 인근 중학교 근처에서도 곰이 목격됐다”고 알려줬다.
역 앞 관광안내소의 관계자 역시 “오쿠타마의 대표 하이킹 코스는 산 초입까지 도는 90분짜리 코스지만 곰 걱정이 큰 분들께는 마을 안만 돌아볼 것을 추천하고 있다”고 했다. 그는 “나도 마을 중심에서 도보로 10분 거리에 살지만 몇 년 전 집 근처에서 곰을 목격했다. 이후 외출할 때는 꼭 ‘곰종’(熊鈴·구마스즈)을 가지고 다닌다”고 강조했다.
곰은 사람을 경계하고 피하는 습성이 있다. 그래서 규칙적으로 종소리 등을 내면 근처에 사람이 있다는 것을 알고 다가오지 않는 편이라고 이 관계자는 설명했다. 실제 등산로에서는 가방에 종을 매달고 “달랑” “달랑” 소리를 내면서 이동하는 시민들이 적지 않았다.
다만, 곰이 언제 어떻게 나타날지 모른다는 불안감은 여전하다. 평소 등산을 즐기며, 이날 단풍 구경을 위해 혼자 왔다는 60대 남성은 “가방에 종을 달아도 신경이 쓰인다”고 했다. 또 그는 “적지 않은 사람들이 등산로가 아닌 곳까지 오르내리고, 음식물 쓰레기도 종종 몰래 버리면서 곰이 인간을 두려워하지 않고 인간의 음식에도 익숙해졌다”고 목소리를 높였다. 규칙을 지키지 않는 일부 시민 탓에 인간과 곰의 서식 환경이 겹치면서 인명 피해가 늘어나고 있다는 주장이었다.
● ‘곰 퇴치 스프레이’ 품절 대란
일본 전역에서 곰으로 인한 피해가 늘면서 관련 안전 용품에 대한 관심도 높아지고 있다. 곰은 최고 시속 50km로 달릴 수 있고, 나무도 잘 오르내리며, 수영까지 잘한다. 이런 곰으로부터 사람이 도망 가는 게 쉽지 않아 안전 용품은 등산객들을 중심으로 최근 큰 인기를 누리고 있다. 또 사람들의 관심이 계속 커지고 있다.
18일 찾은 도쿄 시나가와구의 등산용품 전문 매장에선 곰 관련 호루라기, 종들이 빼곡히 전시돼 있었다. 가격은 약 1000∼3000엔(약 9000∼2만7000원).
호루라기와 종들은 소리를 내서 곰을 만날 확률을 낮추는 것이지만 바람의 방향, 지형에 따라 곰에게 소리가 제대로 전달되지 않을 수 있다는 지적도 있다. 이에 곰을 직접 마주친다면 캡사이신 성분 등이 들어간 ‘곰 퇴치 스프레이’가 유용하다는 분석이 나온다.
이 매장에는 곰 퇴치 스프레이의 재고가 없었다. 직원은 “인기가 많아 금방 팔렸고 언제 다시 입고될지 모른다”고 말했다. 신주쿠, 시부야, 아키하바라 등의 대형 등산용품 전문점 4곳에 직접 전화를 해봤지만 모두 “품절”이라고 했다.
아키하바라 매장 직원은 “올여름부터 품절 사태가 본격화했다. 내년에야 매장에 입고될 수도 있다”고 했다. 이에 일부 매장은 곰 퇴치 스프레이를 빌려주는 ‘렌털 서비스’까지 도입했다. 다만 이 역시 이달 말까지 예약이 꽉 차 있는 형편이다.
기자는 12일 일본 아마존에서 ‘곰 퇴치 스프레이’를 주문했다. 주문 때는 ‘닷새 뒤 도착한다’고 했지만 별다른 설명 없이 배송이 두 차례 지연됐다. ‘28일 배송 예정’이라는 안내문을 볼 수 있지만 이 역시 배송을 장담할 수 없는 처지다. 그만큼 곰 퇴치 스프레이의 공급이 원활하지 않다는 증거였다.
● 인구 소멸과 연관
일본 전체에 서식하는 곰의 정확한 개체수는 불분명하다. 일본 환경성은 지난달 말 기준으로 흰 곰 1만2000마리, 반달가슴곰 4만2000마리 등 총 5만4000마리가 살고 있는 것으로 추정하고 있다. 일각에서는 이보다 두 배 가까이 많은 10만 마리가 서식하고 있다는 주장도 내놓고 있다.
그간 곰의 공격으로 인한 사망자는 매년 2, 3명 정도였다. 2023년 6명 사망이 기존의 역대 최고치였는데 올 들어 13명이 사망하며 비상등이 켜졌다. 전문가들은 곰이 즐겨 먹는 밤, 도토리 등이 올해 흉작이어서 먹이를 찾아 인간 거주지 근처로 내려오는 곰이 많고, 이에 따라 인명 피해도 늘고 있다고 본다.
현재 일본에서는 ‘사토구마(里グマ)’라는 말 또한 빈번히 쓰인다. ‘마을 곰’이라는 뜻으로 산속이 아닌 인간의 생활권까지 내려와 정착하거나 반복적으로 출몰하는 곰을 뜻한다. 이런 곰들이 늘어나는 것은 일본의 농촌이 고령화되고, 인구가 급감하는 현상과도 무관하지 않다.
고령화와 인구 소멸로 경작지는 줄고 인적의 왕래도 뜸해지지만 그럴수록 곰의 활동 반경은 넓어지고 있다. 비슷한 이유로 한때 곰 퇴치에 나섰던 ‘사냥꾼’들의 수도 대폭 줄었다. 일부 마을은 주민들이 스스로의 안전을 장담하기 어려운 상황이다.
다만, 당국이 마냥 손을 놓고 있었던 건 아니다. 환경성의 지난달 말 발표에 따르면 곰 포획 숫자는 2008년 1492마리에서 2023년에는 9276마리로 늘었다. 올해도 9월까지 누적으로 6063마리를 잡았다. 포획한 곰은 사살이 원칙이다. 이렇게 해마다 수천 마리의 곰을 잡아도 인명 피해가 줄지 않는다.
급기야 당국은 자위대 투입, 경찰의 소총 사용, 시내에서 발포 가능 등 곰 관련 대책을 대폭 강화했다. 그럼에도 ‘인구 소멸’ 앞에서는 큰 기대를 하기 어렵다는 비관적인 전망이 나온다. 고령화 앞에서는 백약이 무효라는 것이다.
에나리 히로토(江成広斗) 야마가타대 농학부 교수는 아사히신문에 “곰의 출현 증가와 지방의 인구 감소 문제는 밀접하게 얽혀 있다. 사람이 떠난 빈집에서 동면하는 곰도 많다”고 했다. 그는 인구 감소가 가속화할수록 곰으로 인한 피해가 커질 수밖에 없다는 점을 받아들이고 추가 대책을 진지해야 고민해야 한다고 강조했다.
