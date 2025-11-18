[글로벌 현장을 가다/김철중]내수 부진에 ‘초특가 상점’ 급성장… 디플레 시대 접어든 中

‘초강력 할인’ 열풍 中 유통시장
할인에 할인 더한 초저가 매장… 온라인 할인 제품보다 저렴
급여 제자리에 취업난 심각… 디플레로 소비 절벽 계속
5% 성장 위해 소비 회복 절실하나… 첨단 산업에 우선 투자 분위기
《11일 중국 베이징 차오양구의 한 의류·잡화매장. 올 6월 말부터 ‘초특가’를 내걸고 베이징에 처음 문을 연 창고형 할인점이다. 1층 의류 매장에서부터 ‘1.6折起’(최대 84% 할인이란 뜻)란 문구가 선명했다. 극소수 제품만 싸게 파는 상술일 것이란 생각에 옷에 붙은 가격표를 일일이 확인해 봤다. 정가가 1899위안(약 39만 원)인 노스페이스의 패딩 점퍼 가격은 약 70% 할인한 569위안(약 12만 원)이었다. 다른 옷들의 할인율도 60∼70% 수준이었다. 매장 직원은 “80% 가까이 할인한 옷은 들어오면 바로 팔린다”고 했다.》
● 할인에 할인 더한 ‘초특가 마트’
이날 매장은 대형 할인 유통업체 하오터마이(好特賣·HotMaxx)가 내놓은 새로운 판매 채널이다. 기존 할인 매장의 이름 뒤에 ‘초특가’를 뜻하는 ‘차오지창(超級倉)’을 붙여 차별화했다.
운영 방식 또한 완전히 다르다. 일반 하오터마이는 유통 기한이 임박한 상품이나 제조 업체의 재고 상품을 저가에 판매하는 ‘소프트(soft) 할인’ 방식이었지만 이 매장은 상시적이고 다양한 제품의 할인을 제공하는 ‘하드(hard) 할인’을 추구한다.
중국의 일반 아웃렛들은 3개 이상의 상품을 구매할 때 추가 할인을 해주는 방식을 주로 쓴다. 이 매장은 1개만 사더라도 정가의 절반도 안 되는 가격에 구매할 수 있다. 집이 근처라 딸과 함께 자주 매장을 찾는다는 여성 고객은 “가격 걱정 없이 딸이 원하는 다양한 스타일과 브랜드의 옷을 입혀볼 수 있어 좋다”고 했다.
초특가 할인 덕에 거의 모든 주말에는 줄을 서야 입장할 수 있을 정도로 인기 있다. 이날도 평일 오후였지만 가격표를 들춰보며 옷을 입어보는 사람들로 매장은 북적였다. 매장 안에서 스마트폰을 켜놓고 라이브 쇼핑 방송을 진행하는 사람도 있었다.
‘온라인이 오프라인보다 저렴하다’는 유통업계의 일반적인 통념도 깨고 있다. 마침 이날은 중국 유통업계의 최대 대목 중 하나인 ‘광군제(光棍節·11월 11일)’였다. 매장에 걸려 있는 옷의 사진을 찍어 온라인 플랫폼에 올려 같은 상품의 가격을 찾아봤다. 매장 판매 가격이 온라인보다 50∼100위안(약 1만∼2만 원) 정도 더 저렴한 제품도 있었다.
‘하드 할인’을 내세우며 변신을 꾀하는 업체는 이곳뿐만이 아니다. 또 다른 대형마트 ‘우메이(物美·우마트)’도 초저가 슈퍼마켓을 표방한 서브 브랜드 ‘우메이차오지(物美超值)’ 매장을 올해부터 빠르게 늘리고 있다.
같은 날 방문한 베이징 둥청구의 우메이차오지 매장에는 ‘좋은 상품은 비싸지 않고, 매일매일 실속있게(好貨不貴 天天實惠)’라는 문구가 곳곳에 붙어 있었다. 매장에는 우메이가 자체 상표를 붙여 판매하는 ‘PL(Private Label)’ 상품이 대부분이었다.
달걀, 쌀, 육류, 식용유 등 종류도 다양했다. 유통 단계와 마케팅 비용을 줄여 가격 경쟁력을 확보하려는 의도로 풀이된다. 포장 순두부 350g의 PL 상품 가격은 0.79위안(약 160원). 온라인 즉석 쇼핑 플랫폼의 최저 가격(0.99위안)보다 저렴했다.
● 디플레이션에 유통 트렌드도 달라져
초저가 할인 매장들이 인기를 끄는 현상을 두고 디플레이션(경기 침체 속 물가 하락) 압력을 받고 있는 중국의 경제 상황을 반영했다는 분석이 나온다. 9일 중국 국가통계국에 따르면 올 10월 소비자물가지수(CPI)는 전년 동월 대비 0.2% 상승했다. 8월(―0.4%), 9월(―0.3%)로 두 달 연속 이어졌던 마이너스 증가율을 벗어났다. 하지만 국경절 연휴로 인한 일시적인 반등일 뿐 근본적인 디플레이션 압력은 여전하다는 게 전문가들의 진단이다.
실제로 14일 발표된 10월 소매 판매는 전년 동월 대비 2.9% 증가했다. 지난해 8월(2.1%) 이후 가장 낮은 증가율을 보였다. 소매 판매 증가율은 올 5월 이후 5개월 연속 전년 동월 대비 하락세다. 내수가 좀처럼 살아나지 않고 있는 것이다.
10월 산업생산 역시 지난해 같은 달보다 4.9% 늘어나는 데 그쳤다. 증가율은 지난해 8월 이후 1년 2개월 만에 최저치다.
생성형 인공지능(AI) 딥시크 등 일부 첨단기술 기업이 각광받고 있지만 상당수 중국 제조업체와 서비스업체는 과잉 생산과 내수 부족으로 힘든 시기를 보내고 있다. 대다수 직장인 또한 오르지 않는 월급, 언제 해고될지 모른다는 불안감에 소비를 줄이고 있다. 청년층의 취업난은 역대 최고 수준이다. 이로 인한 판매 부진으로 재고 처리 압박에 놓인 기업들은 소비자들의 주머니를 열기 위해 제 살 깎아 먹기식 가격 경쟁에 나서는 악순환이 이어지고 있는 것이다.
경기 둔화는 중국 소비자들의 소비 패턴도 바꾸고 있다. 고급 레스토랑들은 속속 문을 닫고 있지만 일본식 저가형 레스토랑 체인점은 빠르게 성장하고 있다. 씀씀이를 줄이는 소비자들에게 깔끔한 장소에서 괜찮은 질의 음식을 제공하면서도 가격은 비싸지 않은 일본식 식당 체인들이 주목받고 있다.
가성비 좋은 회전초밥집으로 꼽히는 ‘스시로’와 ‘하마스시’ 등이 대표적이다. 초밥 한 접시당 8∼15위안(약 1600∼3000원), 덮밥과 라멘은 10∼20위안(약 2000∼4000원). 오리구이, 훠궈 등 중국의 전통요리 식당보다 저렴한 가격에 외식을 즐길 수 있다는 장점에 젊은층은 물론이고 가족 단위 손님도 많이 찾는다. 저녁에는 평일에도 대부분의 매장에서 번호표를 뽑고 기다려야 할 정도로 인기를 끌고 있다.
● 내수 회복 대책 미미
중국 당국은 올해 전체의 국내총생산(GDP) 증가율 목표치를 5%로 제시했다. 이를 달성하려면 내수 회복이 필수적이지만 상황은 여의치 않다.
그간 경제 성장을 견인했던 수출 증가세 또한 예전 같지 않다. 유럽 주요국은 철강, 자동차, 태양광 배터리 등 중국산 주요 수출품에 대해 과잉 생산, 정부 보조금 지급 등을 이유로 반(反)덤핑 관세를 속속 부과하고 있다. 로이터통신은 “중국의 성장을 뒷받침했던 수출 성장세가 내년까지 지속되기 어렵다. 추가 경기 부양책을 통해 투자와 소비 둔화를 반전시켜야 한다”고 진단했다.
지난달 중국공산당 제20기 중앙위원회 제4차 전체회의(4중전회)에서 논의한 제15차 5개년(2026∼2030년) 계획에도 내수 부양에 관한 내용이 비중 있게 담겼다. 다만 중국이 미국과 AI, 반도체, 양자컴퓨터 등 첨단 기술산업의 패권을 놓고 첨예하게 경쟁하는 상황에서 국가 역량을 소비 증진보다 정보기술(IT) 인프라 투자에 우선적으로 투입할 것이라는 전망이 나온다.
