주 150분 1년 넘게 운동하면 우울증 위험 57% 낮아져…12개월 미만땐 효과 없어

일주일에 150분 이상, 1년 이상 꾸준히 운동하면 우울 증상 위험을 최대 57%까지 낮출 수 있다는 연구 결과가 나왔다.
질병관리청 국립보건연구원은 한국인유전체역학조사사업(KoGES)에 참여한 40~82세 성인 1만9112명을 대상으로 운동의 유형 및 수행 수준과 우울증 위험과의 연관성을 분석해 31일 이 같은 결과를 내놨다.
분석 결과 운동을 한 집단의 우울 증상 위험은 운동을 전혀 하지 않는 집단에 비해 유의미하게 낮았다. 운동 유형별로 걷기 운동 19%, 유산소 운동 41%, 근력 운동 40%, 구기 종목·라켓 종목 등 스포츠 활동 46% 등으로 우울 증상을 낮추는 것으로 나타났다.
운동을 주당 150분 이상, 최소 1년 이상 꾸준히 했을 때 더 큰 효과를 볼 수 있다는 결과도 나왔다. 걷기 운동을 주 150분 이상, 12개월 이상 한 경우 우울증 위험이 31% 낮았다. 유산소 운동과 근력 운동은 각각 48%, 45%, 스포츠 활동은 57%까지 우울 위험을 낮췄다. 운동 기간이 12개월 미만인 경우 유의미한 감소 효과가 나타나지 않았다.
연구진은 “고강도 운동이 어려운 고령층이나 건강상의 제약이 있는 이들에게도 꾸준한 걷기 운동이 우울증 예방을 위한 매우 효과적인 대안이 될 수 있음을 시사하는 결과”라고 강조했다.
이번 연구 결과는 스포츠과학 분야 국제학술지 BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation 최근호에 게재됐다.
