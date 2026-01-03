“난 갑툭튀 맞아… MVP후보-국가대표 등 전부 새로워”

[스포츠 빅 이어] 〈3〉 WBC 첫 출전 앞둔 안현민
작년 KBO 출루-장타율 합계 1위… 신인상-골든글러브 동시 수상
한일전 홈런 본 日 감독도 놀라… 3년 무명 시절… 軍 복무후 변신
“야구랑 멀어질때 열정 더 강해져”… 2003년생 황금세대 활약 기대감
지난해에도 시작은 퓨처스리그(2군)였다. 4월 10일 처음으로 1군에 올라왔지만 8일 만에 다시 2군행 통보를 받았다. 이강철 프로야구 KT 감독이 안현민(23)을 다시 1군에 올린 건 이로부터 11일이 지난 4월 29일이었다. 이번에는 달랐다. 안현민은 5월에만 홈런 9개를 쏘아 올리며 이 감독 마음을 훔쳤다.
이로부터 반년 뒤에는 이바타 히로카즈 일본 대표팀 감독 마음마저 훔쳤다. 안현민은 지난해 11월 15, 16일 일본 도쿄돔에서 한국과 일본이 맞붙은 ‘K베이스볼 시리즈’에서 두 경기 연속 홈런을 터뜨렸다. 이 모습을 지켜본 이바타 감독은 “(안현민은) 메이저리그급 선수”라고 찬사를 보냈다.
경천동지할 이변만 일어나지 않는다면 안현민이 3월 5일 개막하는 올해 월드베이스볼클래식(WBC) 한국 대표팀에 승선할 확률은 100%라고 할 수 있다. 안현민이야말로 한국 야구 대표팀이 애타게 찾던 ‘우타거포’ 그 자체이기 때문이다. 9일부터 사이판에서 시작하는 WBC 대비 1차 훈련 캠프 참가자 명단에는 이미 이름을 올렸다.
안현민은 지난 시즌 타율 0.334(2위), 22홈런(공동 10위), 80타점(공동 15위)을 기록하면서 신인상과 골든글러브 수상자로 이름을 올렸다. OPS(출루율+장타력) 1.018은 국내 선수 중 1위 기록이었다. 안현민은 유력 최우수선수(MVP) 후보로 거론되던 지난 시즌에도 기회가 있을 때마다 “대표팀에 제발 뽑아 달라”며 ‘공개 읍소’를 마다하지 않았다. 부산 개성중과 마산고 출신인 안현민은 연령대별 대표팀 선발 경험도 없다. K베이스볼 시리즈가 안현민이 태극마크를 달고 출전한 첫 대회였다.
K베이스볼 시리즈 전까지 한국은 일본에 9연패 중이었다. 하지만 안현민은 이 대회를 앞두고 “나는 이번이 처음으로 아직 연패가 없다”고 말했다. 그러고는 1차 평가전 4회초에 선제 홈런(1점)을 쏘아 올렸다. 2차전 때는 일본 투수들이 정면 승부를 꺼리면서 첫 세 타석에서 볼넷만 3개를 얻었다. 그러다 5-7로 끌려가던 8회말 1사 주자 없는 상황에서 다시 홈런포를 가동했다. 한국은 결국 2차전을 7-7 무승부로 끝내면서 일본전 10연패에 쉼표를 찍었다.
안현민은 ‘처음부터 기대치를 너무 높여 놓은 게 아니냐’는 질문에 “(홈런을) 하나만 쳤어야 했는데…”라며 웃은 뒤 “그래도 국가대표팀에는 다들 잘하는 선수만 있지 않나. 기회가 왔을 때 잡아야 하는데 몇 안 되는 기회에서 생각대로 돼서 좋다”고 답했다.
2022년 KT에 입단해 2군에서만 뛰던 안현민은 이해 시즌이 끝나기도 전에 육군훈련소로 향했다. 그러고는 제21보병사단에서 취사병으로 군 복무를 마쳤다. 그랬던 선수가 지난해 ‘알을 깨고’ 나오자 ‘국방부에서 국가대표 비밀병기를 키우고 있었다’는 우스갯소리도 나왔다.
안현민은 “지난해에는 모든 게 다 처음이어서 매일매일이 다 재미있고 신기했다. 어느 정도 예상할 수 있는 수준이어야 ‘감사하다’는 마음도 생기고 할 텐데 그 수준을 넘어 버렸다. 지금도 내 일 같지 않고 삼인칭으로 날 보는 느낌”이라고 했다.
그러고는 “(다른 분들이) 보시기엔 갑자기 툭 튀어나온 게 맞다”면서도 “사실 군대에서 크게 바뀐 건 없다. 다만 처음으로 야구와 떨어져 지내다 보니 야구에 대한 열정이 더 강해졌다. 다들 현역병으로 군대에 다녀온 뒤 프로에서 활약하는 게 쉽지 않을 거라고 두려워한다. 그런데 요즘엔 3년씩 군대에 가는 것도 아니지 않나. 다른 선수들도 나를 보며 희망을 얻길 바란다”고 덧붙였다.
오승환(44·전 삼성)이 지난해를 마지막으로 은퇴하면서 ‘황금세대’라 불리던 1982년생 선수가 모두 유니폼을 벗었다. 소속팀은 물론 국가대표팀에도 타격이다. 그 대신 이번 대표팀 캠프 명단에 안현민을 비롯해 김도영(KIA), 문동주(한화), 박영현(KT) 등 걸출한 2003년생이 대거 합류해 새로운 황금세대로 기대를 받고 있다.
더욱이 WBC를 시작으로 올해는 아이치-나고야 아시안게임, 내년에는 세계야구소프트볼연맹(WBSC) 프리미어 12, 2028년에는 로스앤젤레스(LA) 올림픽 등 굵직한 국제대회가 줄줄이 열린다. 안현민은 “또래 중에 프로에서 아직 성적을 못 냈지만, 능력 좋은 선수들이 많다. 우리가 한번 다 같이 일을 낼 수 있는 기회가 오길 바란다”고 말했다.
