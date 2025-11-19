찬바람 맞은 피부… 저분자 ‘먹는 콜라겐’으로 위로해 주세요

농심
국내 최저 분자량… 체내흡수 빨라
섭취 10일 후 모공 탄력 등 개선
히알루론산 등 함유 올인원 케어
큰 일교차가 지속되는 요즘 외출할 때 입을 옷을 고르기가 쉽지 않다. 이런 환절기에 가장 크게 변화를 느끼는 부분이 바로 피부다. 찬바람과 건조한 공기 등으로 피부의 수분이 빼앗기고 미세먼지 등으로 인한 자극이 더해져 피부 장벽에 영향을 준다. 이럴 때 피부 건강을 위해 더욱 특별한 관리가 필요하다.
최근 농심이 건강기능식품 브랜드 라이필의 간판 제품 ‘라이필 더마콜라겐 시그니처’의 업그레이드 버전인 ‘더마콜라겐 시그니처RN’을 출시했다. 신제품은 농심이 자랑하는 국내 최저 분자량인 173달톤(Da)의 ‘저분자콜라겐펩타이드NS’를 함유한 제품으로 인체적용시험에서 단 10일 만에 목주름, 모공, 피지 등 31가지 피부 지표 개선 효과가 입증됐다. 또한 초소형 정제 기술로 알약 크기를 20% 줄여 섭취 편의성을 높였으며 엘라스틴과 연어이리추출물 등 피부 탄력 및 재생에 도움을 주는 성분을 추가해 기능성도 한층 더 강화했다.
피부 건강에 적신호가 켜지기 쉬운 환절기에 피부 및 건강 관리를 똑똑하게 하기 위해서는 과학적으로 검증된 ‘좋은 콜라겐’을 고르는 것이 중요하다. 흡수가 잘되는 저분자에 인체적용시험을 통해 입증된 효과, 프리미엄 원료로 설계된 더마콜라겐 시그니처RN으로 올겨울 피부 건강을 지켜보자.
전신 건강의 필수 구성 요소 콜라겐
피부 수분과 탄력을 지키는 대표적인 성분이 바로 콜라겐이다. 콜라겐은 피부뿐 아니라 혈관, 뼈, 연골 등 모든 결합조직의 주된 단백질로 우리 몸의 구조적 지지와 탄력을 유지하는 핵심 역할을 한다. 하지만 나이가 들수록 콜라겐 생성은 감소하게 되는데 20대 이후 매년 1%씩 감소하며 40대 이후에는 급격한 감소로 인해 20대의 절반 수준까지 줄어든다. 이런 콜라겐이 감소하게 되면 피부의 탄력 저하 및 건조 증상과 함께 각질량이 늘어나며 보이지 않는 신체 전반의 기능을 떨어뜨릴 수 있다.
국내 최저 분자량 173달톤 콜라겐
콜라겐은 체내 합성이 되지 않기 때문에 반드시 외부의 섭취를 통해 보충해줘야 하는데 가장 쉽게 섭취할 수 있는 방법이 바로 ‘먹는 콜라겐’이다. 그러나 시중에 너무 많은 콜라겐 제품이 등장하다 보니 어떤 제품을 선택해서 섭취해야 할지가 고민이다. 이럴 때 가장 좋은 선택의 기준이 콜라겐의 ‘분자량’이다. 콜라겐은 분자 크기가 작을수록 흡수율이 높아지기 때문에 분자 크기가 작은 콜라겐을 선택하는 것이 유용하다.
시중 콜라겐은 1000달톤부터 500달톤, 300달톤까지 다양하게 볼 수 있지만 국내에서 가장 작은 콜라겐으로 알려진 원료는 저분자콜라겐펩타이드NS다. 저분자콜라겐펩타이드NS는 농심에서 직접 개발한 국내 개별인정형 건강기능식품 콜라겐 원료로 국내 가장 작은 분자량인 173달톤으로 유명하다. 또한 기능성이 없는 일반 식품 콜라겐들이 시중에 많다 보니 건강기능식품인지를 반드시 확인한 후 제품을 고르는 것도 중요하다.
국내 최단 기간인 섭취 10일 후 피부 지표 개선
농심 라이필은 2020년에 이어 2025년 더마콜라겐의 핵심 원료인 저분자콜라겐펩타이드NS의 신규 인체적용시험을 통해 국내 최다 31가지 피부 지표 개선을 과학적으로 입증했다. 이번 인체적용시험은 국내 최대 피부임상전문센터 P&K에서 20∼50대 남녀 70명을 대상으로 8주간 진행됐으며 시험 결과는 최근 논문에 등재됐다.
시험 결과 국내 최단 기간인 섭취 10일 후 목주름, 모공 탄력, 발뒤꿈치 각질, 눈가 주름 등 얼굴 주요 부위의 개선 효과가 확인됐다. 개선 수치로는 팔자주름 95.84% 개선, 피부 속 수분 543.84% 개선, 피부 탄력 400% 개선 등을 확인했다.
또한 농심이 이번 연구를 통해 새롭게 확인한 모공, 피지, 목주름 지표는 개별인정형 건강기능식품 콜라겐 중에서는 국내 최초로 개선 효과를 확인했다. 특히 개선 효과가 나타나기 어려운 목주름에서 개선된 결과를 확인했다는 점이 주목할 만하다. 20대부터 60대까지 폭넓은 연령대의 여성들이 신경 쓰는 목주름을 콜라겐으로 간편히 예방하거나 지속적으로 관리할 수 있게 됐다.
과학적인 설계 및 프리미엄 원료 통한 올인원 케어
더마콜라겐 시그니처RN은 콜라겐을 포함해 총 10중 기능성으로 전신 건강 케어가 가능하다. 프리미엄 비오틴 5000%에 레티놀(비타민 A)도 함유돼 있다. 레티놀은 피부 상피세포의 성장 및 발달에 도움을 줘 건강한 피부를 유지하고 콜라겐과의 시너지를 낼 수 있는 성분이다. 또한 항산화 케어가 가능한 비타민 C 및 셀렌도 함유돼 있다. 여기에 기존 부원료인 엘라스틴, 히알루론산 외 피부 시술 시 주로 사용되는 원료인 연어이리추출물까지 추가해 피부 조직 재생에 도움이 되도록 설계했다.
농심 라이필 관계자는 “더마콜라겐 시그니처RN은 국내 최저 분자량 원료와 과학적 검증을 통해 효과를 입증한 프리미엄 제품”이라며 “라이필은 소비자들이 더 빠르고 확실한 피부 변화를 경험할 수 있도록 베스트셀러인 더마콜라겐을 지속적으로 연구개발하고 업그레이드해 나갈 것”이라고 말했다.
댓글 0