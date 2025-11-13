국내 유일 심장 전문병원… 핫라인으로 ‘응급실 뺑뺑이’ 예방

[3차보다 강한 2차병원] 〈4〉 부천-인천세종병원
부천 본원, 50개 기관과 협업 체계… 이송-수술 의뢰 환자 모두 수용
인천 자병원, 심장이식센터 운영… 24시간 전문의 상주 시스템 갖춰
국내 심장 진료에서 지속적으로 명의를 배출하는, ‘심장사관학교’로 불리는 병원이 있다. 경기 부천과 인천에서 운영되는 세종병원이다. 실제 3차 의료기관인 상급종합병원에서 근무하는 심장 명의 상당수가 세종병원 출신이다. 세종병원은 국내 유일의 심장 전문 병원이기도 하다.
세종병원은 1982년 당시 의료 취약 지역이었던 부천에 처음 문을 열었다. 당시 심장 수술을 받으면 10명 중 7명은 숨지던 시절이었다. 세종병원은 국내 최초 장거리(600km) 심장이식에 성공했고 국내 최연소 인공심장 수술도 했다. 국내 첫 심장통합 진료 등 숱한 최초, 최고, 유일 등의 수식어가 붙으며 국내 심장 치료 수준을 끌어올렸다. 2017년엔 인천 계양구에 인천세종병원도 문을 열면서 심장이식 분야를 독보적으로 강화하고 있다.
● 전문의 24시간 상주, ‘세종심혈관네트워크’ 운영
본원인 부천세종병원은 의료진이 심장내과 16명, 성인 흉부외과 6명, 소아청소년과(소아 심장) 8명, 소아 흉부외과(소아 심장) 4명 등으로 구성돼 있다. 심장 진료와 관련해서 국내 여느 대학병원보다 규모가 크다.
눈여겨볼 것은 2022년 구축한 심혈관질환 치료 네트워크 ‘세종 심혈관 네트워크(SJ-CCN)’다. 병원별로 복잡한 진료 의뢰 절차를 줄이고 여러 병원을 핫라인으로 연결해 진단이나 이송을 협의하고 적절한 치료를 신속하게 실시하는 시스템이다. 이른바 ‘응급실 뺑뺑이’로 불리는 환자 미수용 문제를 심장 질환에서는 사라지게 하자는 취지다. 병원들은 △심장 및 대동맥 응급 수술·시술 협력 △핫라인을 통한 환자 의뢰 및 환자 정보 공유 △급성기 치료 후 최초 의뢰 병원으로 환자 회송 등을 협력한다.
전국 2, 3차 의료기관은 물론 국내 최초 에어앰뷸런스를 도입한 ‘플라잉닥터스’ 등 현재 50여 개 기관이 세종 심혈관 네트워크에 참여하고 있다. 전원을 의뢰한 병원 의료진은 연중무휴 부천세종병원 심장 분야 진료과장과 일대일로 직접 연결된다. 현재까지 수백 건의 심장 및 대동맥 수술을 위한 환자 진료를 의뢰받았고 모두 수용해 눈길을 끌고 있다.
● 인천세종병원, 심장이식 ‘첨병’ 역할
자병원인 인천세종병원은 심장이식에 특화된 별도 심장이식센터를 운영하고 있다. 중증 심부전 환자들이 수년간 병마와 사투를 벌이다 마침내 새 삶을 찾는 과정에서 심장이식은 빼놓을 수 없는 선택이다.
심장이식 수술은 심장 공여자가 있어야 가능하며 4시간 이내에 심장을 이식해야 하는 등 빠르게 해야 한다. 수술 자체는 물론 수술 전 대기 기간과 수술 후 회복 관리를 위한 심장내과, 심장혈관흉부외과, 중환자의학과, 감염내과, 정신건강의학과, 재활의학과, 진단검사의학과, 영양과, 약제과, 호흡기내과, 간호 코디네이터 등 여러 다른 진료과와의 협업이 필수다. 그래서 심장이식은 심장 치료 분야에서 ‘종합예술’ 혹은 ‘끝판왕’으로 불린다.
인천세종병원은 심장이식 수술에 필수인 신속함과 협업은 물론 보기 드물게 24시간 전문의 상주 시스템을 갖추고 있다. 한때 2개월 만에 심장이식 수술 6건을 모두 성공하기도 했다. 인천세종병원 심장이식 건수는 현재까지 총 51건에 달한다. 심장이식 수술 성공률과 좌심실 보조장치(LVAD) 삽입술 성공률·유지율 모두 100%다. 박진식 세종병원 이사장은 “부천세종병원과 인천세종병원은 지역사회 일원으로 필수 의료는 물론 응급의료, 중증질환 치료, 예방·재활·만성질환 관리 등에 만전을 기하고 있다”며 “앞으로도 건강하고 안전한 사회를 만들기 위해 책임 있는 자세로 질 높은 의료 서비스를 제공하겠다”고 말했다.
