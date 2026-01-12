“수사 외압” 뒤흔든 백해룡, 임은정과 갈등만 남기고… 석달만에 지구대장 복귀

세관 마약 수사 시작부터 삐걱
공조는커녕 서로 공개비판-반박

백해룡 전 영등포경찰서 형사과장(경정)이 임은정 동부지검장과 비공개 면담을 위해 17일 서울 송파구 서울동부지방검찰청으로 들어가며 취재진 질의에 답하고 있다. 2025.07.17 서울=뉴시스
윤석열 정부 시절 ‘세관 직원 마약 밀수 연루 의혹’과 관련해 수사 외압을 주장했던 백해룡 경정이 합동수사단 파견을 마치고 서울 강서경찰서 화곡지구대장으로 복귀한다. 이재명 대통령의 지시로 서울동부지검에 세관 마약 합동수사단이 꾸려진 지 3개월 만이다. 백 경정과 임은정 동부지검장이 손잡은 합동수사단은 별다른 성과를 내지 못했다.

11일 검찰 등에 따르면 백 경정은 14일 파견 기한이 종료됨에 따라 화곡지구대장으로 복귀할 예정이다. 백 경정은 지난해 11월 대검찰청에 파견 연장을 한 차례 요청했으나, 이번에는 추가 연장을 요청하지 않은 것으로 전해졌다. 백 경정과 함께 파견됐던 경찰 인력도 동시에 복귀할 것으로 보인다.

합수단은 윤석열 정부 시절 각각 검경의 내부 고발자로 꼽힌 백 경정과 임 지검장이 손잡으면서 본격화됐다. 임 지검장은 동부지검장 취임 뒤인 지난해 7월 백 경정을 초청해 마약 의혹 수사팀과의 만남을 주선했고, 백 경정은 “(임 지검장과) 서로 눈빛만 봐도 위로가 되는 부분들이 있다”고 했다.

그러나 두 사람의 협업은 시작부터 삐걱거렸다. 백 경정은 지난해 10월 발령 첫날부터 임 지검장의 팀 구성 방식에 공개적으로 반발했고, 11월에는 사건 기록 접근 제한 등을 이유로 “임 지검장이 수사를 방해하고 있다”고 공개 비판했다. 그러나 합수단은 지난해 12월 백 경정이 제기한 의혹에 대해 “사실무근”이라는 취지의 중간 수사 결과를 발표했다.

이에 대해 한 검찰 관계자는 “지난 3개월간 백 경정은 수사 실무보다 ‘언론 플레이’에 더 치중한 인상을 줬다”며 “수사에 진전이 없어 내부에서는 ‘조속한 복귀가 낫다’는 의견이 적지 않았다”고 했다. 경찰청 관계자 역시 “그간 백 경정 측으로부터 여러 차례 수사 협조 공문이 접수됐으나 형식 요건을 충족하지 못해 모두 반려했다”고 말했다. 검찰 파견과 별개로 자신을 중심으로 한 ‘백해룡 팀’을 유지해 경찰에서 수사를 이어가겠다고 한 백 경정의 요청을 경찰청이 “논의된 바 없다”고 일축한 것도 이런 맥락 때문이다.

한편 백 경정이 제기한 의혹과 관련해 세관 직원 등을 무혐의 처분한 합수단은 조만간 최종 수사 결과를 발표할 예정이다.

조승연 기자 cho@donga.com
