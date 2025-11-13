집중관찰실서 낙상예방… 의료기관 모범 사례 꼽혀

부천세종병원은 2013년, 인천세종병원은 2018년부터 현재까지 의료기관 인증을 유지하고 있다. 두 병원은 각각 92개 기준과 498개 조사항목(4주기), 90개 기준과 504개 조사항목(3주기)을 모두 충족하고, 환자 안전과 의료 질 향상의 가치를 병원 전반에 깊게 뿌리 내렸다. 직원들의 헌신과 경영진의 확고한 리더십이 조화를 이루며 지역사회 건강 증진에 기여하고 있다.
‘디지털 전환을 기반으로 분야별 전문 역량을 강화해 2030년 세계 100대 병원으로 도약’이라는 비전도 눈길을 끈다. 집중관찰실 운영을 통한 낙상 예방은 다른 의료기관의 모범이 되는 우수 사례다. 또 감염 예방 프로그램의 체계적 운영, 매월 고객의 목소리(VOC) 분석회의를 통한 환자 만족도 개선 등 다방면에서 환자 안전과 의료 질 향상의 성과를 보이고 있다. 그러나 두 병원의 진정한 힘은 ‘환자에 대한 의료 서비스 질 개선(QI) 활동은 세종병원 모든 구성원의 숙명이다’라고 스스럼없이 말하고 실천하는 직원들에 있다. 앞으로도 다른 의료기관의 모범이 되는 환자 안전과 의료 질 향상을 위해 노력하는 병원이 되길 바란다.
