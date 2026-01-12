은퇴 후 배당으로 월급 만든다?…‘영올드’의 새로운 돈 버는 방식

크게보기 게티이미지뱅크

기존 소득세법에서는 이자와 배당을 더한 금융소득이 연간 2000만 원을 넘으면 다른 소득과 합산해 종합과세 대상이 됐다. 종합과세 대상 최고세율은 지방소득세를 포함해 49.5%에 달했다.한국은행이 지난해 3월 발간한 ‘주주환원 정책이 기업 가치에 미치는 영향’ 보고서에 따르면 한국 기업의 배당 성향(당기순이익에서 배당금이 차지하는 비중)은 27.2%로 주요 20개국(G20) 중 최하위였다. 영업현금흐름 대비 주주 환원 규모는 0.2배로 튀르키예(0.1배), 아르헨티나(0.1배)에 이어 세 번째로 낮았다.정부와 국회는 이 문제를 해소하기 위해 소득세법을 개정해 분리과세 특례를 도입했다. 기업 배당 성향을 개선해 자본 시장을 활성화하려는 취지다. 투자자라면 누구나 배당액 증대와 주식 가치 상승에 따른 추가 이익을 받을 수 있기 때문에, 영올드 투자자로서는 자산 관리 전략에 큰 변화를 줄 타이밍이 됐다.

올 1월부터 시행되는 분리과세 특례의 핵심은 고배당 기업으로부터 받은 배당 소득에 기존 종합소득세율(6∼45%) 대신 별도의 낮은 분리과세 세율을 적용한다는 점이다. △배당소득 2000만 원 이하는 14% △2000만 원 초과∼3억 원 이하는 20% △3억 원 초과∼50억 원 이하는 25% △50억 원 초과는 30%의 세율이 각각 적용(지방세 별도)된다. 종합과세, 분리과세 중 자신에게 유리한 쪽을 선택하면 돼 배당소득이 낮다고 세율이 더 높아지진 않는다.배당소득 외에 이자, 연금, 임대소득 등 다른 소득이 추가로 있다면 세금 절감 효과가 더 크다. 다른 방식으로 이자, 연금 등으로 연간 5억 원의 소득이 있는 상태에서 배당으로 5억 원을 더 받는다고 가정하면 기존에는 내야 할 세금이 약 3억8100만 원으로 추산된다. 다만 분리과세 특례를 적용하면 세금이 약 3억500만 원으로 줄어 기존보다 약 7600만 원 낮아진다.누구나 분리과세 특례를 받을 수 있는 것은 아니다. 이번에 도입된 분리과세 특례 2028년 12월 말까지 3년간 한시적으로 시행된다.미국 기업 등 해외 주식에 투자해 받는 배당 수익은 분리과세 특례 대상에 해당하지 않는다는 점을 유의해야 한다. 채권이나 상장지수펀드(ETF), 일반 펀드를 통한 투자도 분리과세 특례를 적용받을 수 없다.다른 소득 없이 연간 금융 소득만 2000만∼5000만 원인 투자자는 분리과세 특례 세율(20%)이 종합소득세율(15%)보다 높게 적용될 수 있다는 점도 고려해야 한다. 투자자 본인의 소득 구간과 세율을 잘 따져서 분리과세 특례 제도를 활용해야 한다.분리과세 신청 절차도 꼼꼼히 따져봐야 한다. 분리과세 특례는 일반적인 금융 소득과 달리 원천징수로 끝나지 않는다. 종합소득세 신고 기간에 투자자가 직접 특례를 적용해 달라고 국세청에 신청해야 혜택을 받을 수 있다. 제도 시행 초기인 만큼 정확한 적용 범위를 파악하고 소득 종류와 규모에 따라 신청 여부 및 금액을 결정해야 한다. 구체적인 신청 방법은 향후 시행령 등이 확정되면 확인할 수 있다.

신한 프리미어 패스파인더

신한금융그룹의 자산가 고객을 대상으로 맞춤형 솔루션을 제공하는 신한은행과 신한투자증권의 분야별 최고 전문가 그룹으로 투자전략(18명), 주식·섹터(21명), 투자상품(12명), 포트폴리오(15명), 외환(3명), 부동산(10명), 세무(14명), 상속·증여(4명), IB(3명) 등 총 100명의 전문위원과 수석전문위원으로 구성돼 있다.