“기억 5초간 사라지고 실신”…다이어트 약 부작용 고백한 아이돌

12kg을 감량해 화제를 모은 그룹 우주소녀 다영이 과거 다이어트 약 복용으로 실신한 경험을 털어놓으며 “미용 목적이라면 절대 추천하지 않는다”고 경고했다.
지난 20일 유튜브 채널 ‘유빈의 스포뚜라이뚜’에는 그룹 우주소녀 다영과 가수 채연이 출연해 원더걸스 출신 유빈과 다이어트 경험을 솔직히 나눴다.
■ 걸그룹이 밝힌 다이어트 현실은?
영상에서 유빈은 “걸그룹에게 가장 궁금한 게 다이어트 아니냐”고 운을 뗐다.
채연은 “어렸을 땐 굶는 게 짱이었다”며 “‘할리우드24’라는 클렌즈 주스 다이어트를 하다가 쓰러진 적이 많다. 이틀만 해야 하는데 3일을 하면 꼭 쓰러졌다. 절대 추천하지 않는다”고 회상했다.
이어 그는 “굶는 것 다음에는 다이어트 한약이나 양약을 찾게 되는데, 이런 약들이 몸에 좋지 않다”고 말했고, 유빈도 “가끔 도움을 받는 건 괜찮다고 생각하지만, 거기에 의존하게 되는 게 문제”라고 공감했다.
■ 다영 “약 복용 후 기억 잃고 쓰러져”
다영 역시 “스무 살 때 다이어트를 열심히 하고 싶어서 양약을 먹었다”고 고백하며 “전문가 도움이 절실한 분들이나 의사가 권고한 경우가 아니라, 미용 목적을 위해 먹는 거라면 절대 추천하지 않는다”고 말했다.
그는 “머리가 핑 돌고 저혈압이 생겼다. 침대에서 일어나자마자 5초 기억이 사라졌다. 일어나 걸은 건 기억이 나는데, 눈을 뜨니 바닥이었다”며 “문을 열다가 쓰러졌고, 자칫 머리를 크게 다칠 뻔했다”고 설명했다.
이어 “양약에 실망해 한약으로 바꿨지만 똑같이 좋지 않았다”며 “약을 먹고 다이어트하는 건 정말 비추천”이라고 강조했다.
■ 식욕억제제, 부작용과 복용 기간은?
식품의약품안전처의 ‘의료용 마약류 식욕억제제 안전 사용 기준’에 따르면, 해당 약물은 최대 4주 이내 단기간만 복용해야 한다. 의사 판단에 따라 추가 처방은 가능하지만, 총 처방 기간은 3개월을 넘기지 않도록 권고된다.
식욕억제제를 과다 복용하면 불면증이나 환청은 물론, 심한 경우 정신분열 등 치명적 부작용이 나타날 수 있다. 중증 심질환 등의 위험도 있어 다른 향정신성의약품 식욕억제제와 병용해서는 안 된다. 처방전 없이 구매 가능한 다이어트 보조제 역시 제품에 명시된 주의사항을 반드시 지켜야 한다.
전문가들은 “다이어트 약은 보조제로 인식해야 하며, 운동과 식습관 개선을 통한 생활 관리가 근본적인 치료”라고 조언한다.
김승현 기자 tmdgus@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0